Ukraine và Nga tấn công vào các mục tiêu chiến lược của nhau

(Ngày Nay) - Ukraine và Nga tăng cường tấn công lẫn nhau, nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược như nhà máy thuốc nổ, kho dầu và đạn dược, khiến kéo dài xung đột.

Hãng Reuters đưa tin quân đội Ukraine ngày 6/10 tuyên bố đã tấn công một trong những nhà máy chủ chốt của Nga chuyên sản xuất thuốc nổ cho nhiều loại đạn dược của quân đội, cùng một kho dầu ở Crimea do Nga kiểm soát - nơi được cho là cung cấp nhiên liệu cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Trong tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ “nhiều vụ nổ” được ghi nhận sau cuộc tấn công nhà máy thuốc nổ Y. M. Sverdlov ở miền Tây nước Nga, trong khi một đám cháy đã bùng phát tại kho dầu ở thành phố Feodosia, phía Đông Crimea.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã tập kích một kho đạn ở Crimea do Nga kiểm soát.

Lực lượng Ukraine gần đây đã tăng cường nhiều đợt tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga, đặc biệt là cơ sở dầu mỏ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm rưỡi vẫn bế tắc.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp dầu mỏ của Ukraine, cũng như các kho và bệ phóng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa.

Theo thông báo, những cuộc tấn công được thực hiện thông qua lực lực Không quân cũng như UAV, pháo binh và tên lửa, nhằm vào các kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine cùng cứ điểm triển khai tạm thời tại 145 khu vực.