Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine

Cuộc trao đổi này được xây dựng trên nền tảng những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.
Điểm nổi bật trong cuộc đối thoại là sự đồng thuận của cả hai bên về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov đặc biệt nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc tuân thủ các định hướng đã được lãnh đạo hai nước thiết lập tại Alaska, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moskva cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các động thái từ Kiev và một số nước châu Âu có thể làm kéo dài tình trạng căng thẳng hiện tại.
Cuộc hội đàm còn mở rộng sang các vấn đề song phương, với trọng tâm là khôi phục quan hệ chính trị - xã hội giữa hai nước. Cả hai bên đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc duy trì động lực tích cực mà hai nhà lãnh đạo đã tạo ra. Hai bên thống nhất việc tăng cường hoạt động của các phái bộ ngoại giao và duy trì đối thoại xây dựng giữa các cơ quan chính sách đối ngoại.
