Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư với EU trong việc trừng phạt Nga

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẵn sàng tiến lên”, nhưng chỉ khi các đối tác châu Âu cũng “cứng rắn hơn” và ngừng mua dầu của Liên bang Nga.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 15/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moskva (Moscow) nếu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện các biện pháp tương tự như Mỹ và chấm dứt việc mua dầu thô từ Liên bang Nga.

Phát biểu với các phóng viên trên đường trở về Nhà Trắng vào hôm Chủ nhật (14/9), Tổng thống Trump nói rằng các nước thành viên NATO và EU cần phải “ngồi lại với nhau” và “cứng rắn hơn” trước khi kỳ vọng Mỹ có thể “ra tay toàn diện” với Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Châu Âu đang mua dầu từ Liên bang Nga. Tôi không muốn họ mua dầu – và các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt thì chưa đủ mạnh”, đồng thời khẳng định: “Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải làm cho các biện pháp trừng phạt của họ mạnh mẽ tương xứng với những gì tôi đang làm. Tôi đã sẵn sàng tiến lên, nhưng họ cũng phải làm”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố: “Ngay lúc này họ chỉ đang nói mà không làm”.

Theo báo Financial Times của Anh, những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã gia tăng lời kêu gọi tất cả các nước thành viên NATO ngừng mua dầu thô từ Liên bang Nga và thúc giục các quốc gia EU áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, nhưng cho đến nay, New Delhi vẫn từ chối cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, với lý do đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và chủ quyền trong các quyết định kinh tế.

EU hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19, có thể nhắm vào xuất khẩu dầu của Liên bang Nga và lĩnh vực ngân hàng.

Brussels đã cam kết loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Liên bang Nga vào năm 2027, nhưng một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Hungary và Slovakia, tiếp tục phản đối các hạn chế ngay lập tức do sự phụ thuộc vào đường ống Druzhba.

Báo The Kyiv Post ngày 22/8 cho biết thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trạm bơm Unecha của Liên bang Nga, một trung tâm trọng yếu của hệ thống đường ống Druzhba, được cho là đã khiến việc cung cấp dầu cho Hungary bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã nhanh chóng phản ứng, viết trên Facebook: “Có tin rằng đường ống dẫn dầu Druzhba ở biên giới Nga – Belarus lại bị tấn công nhiều lần – đây là lần thứ ba trong một thời gian ngắn. Việc cung cấp dầu thô cho Hungary lại một lần nữa bị dừng lại”.

Ông Szijjártó gọi đây là “một cuộc tấn công khác vào an ninh năng lượng của Hungary” và là “một nỗ lực khác nhằm lôi kéo chúng ta vào chiến tranh”.

Ngày 13/8, các thiết bị bay không người lái cảm tử của Ukraine cũng đã tấn công trạm bơm Unecha (LDS “Unecha”) trên tuyến đường ống Druzhba.

Các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) nói với báo The Kyiv Post rằng chiến dịch này được thực hiện bởi HUR phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ.

Các kênh Telegram địa phương đưa tin có nhiều vụ nổ ở Unecha và khu vực lân cận, sau đó là một đám cháy lớn. Lực lượng thuộc Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Liên bang Nga đã được điều động tới hiện trường.

Phản ứng với vụ tấn công trước đó, ông Szijjártó từng cảnh báo đó là “một cuộc tấn công khác vào an ninh năng lượng của Hungary” và nhấn mạnh với các nhà hoạch định Ukraine rằng “điện từ Hungary đóng vai trò then chốt trong nguồn cung năng lượng của Ukraine”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các cuộc tấn công vào doanh nghiệp và hạ tầng của Liên bang Nga trong năm 2025 đã gây thiệt hại ước tính 74,11 tỷ USD – tương đương khoảng 4% GDP của Liên bang Nga.

Gần 80% mục tiêu bị xác nhận là các cơ sở dầu khí, trong đó 42% là nhà máy lọc dầu, 37% là kho chứa, còn lại là các đầu mối hậu cần như trạm bơm và cảng xuất khẩu.

Phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu cách biên giới Ukraine từ 500–1.000 km (39%), một tỷ lệ tương tự ở phạm vi dưới 500 km, và khoảng 10% ở độ sâu trên 1.000 km.