TTK LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới biến cam kết thành hành động

Phát biểu trong tại cuộc họp báo từ trụ sở LHQ, Tổng thư ký António Guterres cảnh báo rằng tình trạng chia rẽ toàn cầu, các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng ngày càng gia tăng và khủng hoảng đang đẩy nguyên tắc hợp tác quốc tế tới điểm mong manh nhất trong nhiều thập kỷ. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, nói rằng không nên coi sự kiện của LHQ là một “World Cup Ngoại giao và nhiều người tới đây chỉ để ghi điểm”, đồng thời kêu gọi hành động để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Tổng thư ký Guterres cho hay hòa bình, khí hậu, đổi mới sáng tạo một cách có trách nhiệm, bình đẳng giới, tài trợ phát triển và cải cách LHQ là những chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Cấp cao năm nay. Ông kêu gọi triển khai những bước đi khẩn cấp để chấm dứt chiến sự ở Gaza, Ukraine, Sudan và nhiều nơi khác, tái khẳng định sự cấp thiết của "một nền hòa bình công bằng, lâu dài ở Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước". Tổng thư ký Guterres hối thúc các nước đưa ra các kế hoạch quốc gia quyết liệt hơn để giữ tình trạng ấm lên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C như được nêu trong Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu - một mục tiêu dường như ngày càng xa vời. Tổng thư ký Guterres cũng tuyên bố khởi động Đối thoại Toàn cầu về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo (AI) để đảm bảo phát triển công nghệ lấy phục vụ lợi ích con người là trọng tâm.

Dự kiến, gần 150 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và hàng nghìn quan chức cấp cao sẽ có mặt tại New York tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 diễn ra từ ngày 23-29/9. Chủ đề xuyên suốt của UNGA-80 là “Gắn kết cùng nhau để tốt hơn” (Better together) nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình an ninh, phát triển và nhân quyền. Giới quan sát quốc tế kỳ vọng Đại hội đồng Khóa 80, với vai trò là cơ quan hoạch định chính sách chính của LHQ, sẽ góp phần thúc đẩy cải cách tổ chức theo hướng nhanh nhạy, hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu toàn cầu.