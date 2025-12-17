Nga xác định vị trí xây tổ hợp trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng

(Ngày Nay) - Một xe tự hành chuyên dụng trên Mặt Trăng sẽ chịu trách nhiệm triển khai các cấu phần của trạm nghiên cứu, đồng thời kết nối các đầu sử dụng điện với nhà máy điện hạt nhân.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos vừa xác định vị trí được đánh giá là thuận lợi nhất để xây dựng tổ hợp trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng và sẽ triển khai xe tự hành để khảo sát khu vực này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nga đang đẩy mạnh nghiên cứu các chương trình khám phá Mặt Trăng trong cuộc đua chinh phục vũ trụ.

Hãng thông tấn TASS cho biết ông Denis Kutovoy, một nhà quản lý bộ phận Hệ thống Vũ trụ thuộc Roscosmos, đã đưa ra thông tin trên tại sự kiện mang tên “100 Dự án cho tương lai của Nga” diễn ra tại thủ đô Moskva ngày 16/12.

Ông cho biết một xe tự hành Mặt Trăng sẽ được đưa tới khu vực trên để nghiên cứu địa hình và phân tích mẫu đất, phục vụ công tác chuẩn bị cho việc xây dựng tổ hợp trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng trong tương lai.

Các robot sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp tổ hợp theo cơ chế tự động, bao gồm xây dựng một trạm nghiên cứu và một nhà máy điện hạt nhân để bảo đảm nguồn năng lượng cho các chuyến thăm trong tương lai của các nhà du hành vũ trụ Nga.

Một xe tự hành chuyên dụng trên Mặt Trăng sẽ chịu trách nhiệm triển khai các cấu phần của trạm nghiên cứu, đồng thời kết nối các đầu sử dụng điện với nhà máy điện hạt nhân, bao gồm các thiết bị khoa học, xe tự hành thăm dò và có thể cả đài quan sát Mặt Trăng nếu được xây dựng theo dự kiến.

Ông Kutovoy nhấn mạnh hiện Roscosmos đang đặt nền móng thử nghiệm cho việc xây dựng các mục tiêu tiếp theo cho chương trình thám hiểm không gian có người lái của Nga.

Trước đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Gennady Krasnikov cho biết, từ năm 2025, Chính phủ Nga bắt đầu triển khai cấp vốn cho chương trình mới về khám phá Mặt Trăng.

“Chương trình này bao gồm 7 sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng với các nhiệm vụ khoa học khác nhau,” ông nói.

Ở giai đoạn đầu, các hoạt động nghiên cứu dự kiến sẽ được triển khai thông qua các sứ mệnh thăm dò tự động, không người lái, tập trung vào việc thăm dò các vùng cực của Mặt Trăng nơi được xác định có trữ lượng băng lớn, đồng thời thu thập mẫu đất đá phục vụ phân tích.

Ở giai đoạn tiếp theo, các phương tiện thăm dò Mặt Trăng sẽ được đưa tới khu vực để phân tích địa hình và chuẩn bị cho việc xây dựng trạm nghiên cứu trong tương lai.

Trong khuôn khổ dự án liên bang về khoa học không gian, Nga dự kiến phóng tổng cộng 16 thiết bị khoa học vào năm 2036, trong đó có 6 thiết bị hoạt động trên quỹ đạo Mặt Trăng và 4 thiết bị sẽ hạ cánh xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.