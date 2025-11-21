Châu Âu tiến thêm một bước trong hành trình chinh phục Mặt Trăng

(Ngày Nay) - Châu Âu vừa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa tàu đổ bộ của riêng mình lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Ngày 20/11, tập đoàn Thales Alenia Space (TAS) – liên doanh giữa Thales của Pháp và Leonardo của Italy – thông báo đã ký các hợp đồng để chính thức hình thành tập đoàn công nghiệp phát triển Argonaut - module đổ bộ chủ lực do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) bảo trợ.

Tập đoàn mới sẽ quy tụ năng lực từ nhiều quốc gia châu Âu. Trong đó, TAS Italy giữ vai trò dẫn dắt chung; TAS Pháp phụ trách các hệ thống xử lý dữ liệu; TAS Vương quốc Anh đảm nhiệm thiết kế hệ thống đẩy; công ty OHB của Đức phát triển các hệ thống dẫn đường, năng lượng và viễn thông; trong khi Nammo của Na Uy chế tạo động cơ chính cùng các thành phần quan trọng của hệ thống đẩy. Cấu trúc hợp tác này được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi để Argonaut có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của sứ mệnh Mặt Trăng.

Ông Giampiero Di Paolo - Phó Giám đốc điều hành phụ trách quan sát, thăm dò và định vị của TAS - cho biết việc thành lập tập đoàn dưới sự dẫn dắt của Thales Alenia Space là “một cột mốc quan trọng” trong tiến trình hiện thực hóa Argonaut. Dự án sẽ góp phần bảo đảm khả năng tiếp cận Mặt Trăng một cách độc lập cho châu Âu, qua đó củng cố vị thế của khu vực trong cuộc đua không gian đang ngày càng cạnh tranh.

Thông báo được đưa ra trước cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng ESA tại Bremen (Đức) vào ngày 26 – 27/11. Đây là cuộc họp mang tính định hướng chiến lược, nơi các quốc gia thành viên sẽ quyết định ngân sách và các ưu tiên của ngành không gian châu Âu trong 3 năm tới. Argonaut được dự đoán sẽ là một trong những hồ sơ trọng tâm, thể hiện tham vọng của châu Âu trong việc tăng cường năng lực tự chủ và mức độ tham gia vào các hoạt động khám phá Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, sứ mệnh đầu tiên của Argonaut sẽ vận chuyển các tải trọng phục vụ định vị, viễn thông, cùng một hệ thống sản xuất và lưu trữ năng lượng. Những thiết bị này sẽ hỗ trợ các công ty và tổ chức châu Âu khám phá khu vực cực Nam của Mặt Trăng, nơi được kỳ vọng có tiềm năng lớn về tài nguyên và là địa điểm chiến lược cho các hoạt động nghiên cứu lâu dài.

Với bước tiến mới trong việc hình thành tập đoàn công nghiệp phát triển Argonaut, châu Âu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng sự hiện diện của mình trên Mặt Trăng. Đây không chỉ là biểu tượng cho năng lực công nghệ và tinh thần hợp tác nội khối, mà còn là lời khẳng định rằng châu Âu quyết tâm đóng vai trò chủ động trong tương lai của thăm dò không gian.