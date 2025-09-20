Ngành Đường sắt đã bán 22.000 vé tàu Tết trong ngày đầu mở bán 20/9

(Ngày Nay) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng ngày ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.
Những hành khách đến ga mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 trong ngày đầu mở bán vé.

Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi), mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Hành khách mua vé xa ngày đi (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5-15%; giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại Ga Sài Gòn ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên; giảm từ 2-12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên, tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm từ 10-20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngành Đường sắt cũng khuyến cáo hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé: mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá; không mua vé tàu qua “cò vé”.

