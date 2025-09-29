Ngành đường sắt triển khai các biện pháp an toàn trong bão lũ

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn và gió giật mạnh tại khu vực miền Trung, ngành đường sắt Việt Nam đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện tàu hỏa.

Hiện ngành đường sắt cũng đã chạy lại đôi tàu: NA1 (Hà Nội - Vinh) và NA2 (Vinh - Hà Nội); MR1 (Gia Lâm - Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh - Hà Nội) - phối hợp với đường sắt Trung Quốc sau khi tạm ngừng ngày 28/9/2025 để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Tính đến sáng 29/9 bão số 10 gây mưa to, gió lớn làm gãy đổ nhiều cây to, vật cản đổ vào đường sắt, đơn vị đã chủ động giải quyết trở ngại, đảm bảo giao thông thông suốt.

Khu vực từ Vinh đến Đà Nẵng nhiều cột thông tin tín hiệu bị gió giật gãy đổ, mất điện diện rộng và hỏng nhiều camera tại các đường ngang. Các vị trí cầu đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, hầm số 6 bằng đá xây bị bung xô thành hầm đơn vị đã khắc phục, trả đường.

Đến nay khu vực tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khu vực tại Vinh, Đồng Hới mưa to, gió giật rất nhiều cây lớn, cột điện đổ vào đường sắt gây ách tắc vận tải, đơn vị đang chủ động giải quyết trở ngại thông tàu sớm nhất.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam liên tục cập nhật thông tin, chủ động giải quyết trở ngại, thông tàu phục vụ vận tải, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, tính từ 22h ngày 28/9 đến nay nhiều đoàn tàu di chuyển qua khu vực miền Trung phải tạm dừng tại một số ga, dẫn tới bị chậm giờ đến các ga dọc tuyến.

Nhằm hỗ trợ chia sẻ với hành khách, ngành đường sắt đã tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách. Tính đến 9h sáng 29/9/2025 đã có 1.500 suất ăn sáng được phục vụ cho hành khách đang trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Theo quy định, các đoàn tàu khách nếu chậm giờ trên 120 phút, ngành đường sắt sẽ tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách đang đi trên tàu.

Đối với hành khách có vé trong các chuyến bị tạm ngừng, ngành đường sắt sẽ tổ chức trả lại vé tàu mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Thời gian trả vé tại nhà ga tối đa sau 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành đường sắt Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin kịp thời đến hành khách và điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.