Ngành hàng không hạn chế rủi ro, tránh không phận đóng, nguy cơ chiến sự cao

(Ngày Nay) - Trước tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế rủi ro đối với hành khách và các hãng hàng không.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chủ động xây dựng giải pháp điều hành bay, đặc biệt đối với các chuyến bay phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng tình hình chiến sự leo thang. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các hãng hàng không và đơn vị có liên quan để phục vụ công tác điều hành bay an toàn.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay đi/đến hoặc bay qua khu vực không phận bị ảnh hưởng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và các nước đóng cửa không phận; chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và mức độ ảnh hưởng đến đường bay quốc tế, bao gồm các tuyến bay nối châu Âu - châu Á thường sử dụng không phận khu vực.

Các hãng hàng không cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn, điện thông báo hàng không NOTAM, thông tin từ nhà chức trách hàng không các nước, IATA, ICAO, EASA và các nguồn tin chính thức khác để đưa ra quyết định vận hành phù hợp. Chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án bay, đường bay thay thế (nếu cần) để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Các hãng hàng không lựa chọn các đường hàng không thay thế an toàn, tránh khu vực không phận bị đóng hoặc có nguy cơ cao, bảo đảm tàu bay khai thác không bay qua các khu vực xung đột hoặc xung quanh vùng trời bị ảnh hưởng. Kịp thời thông tin đầy đủ cho hành khách khi có thay đổi kế hoạch khai thác mọi thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của xung đột quân sự.

Các hãng hàng không thực hiện nghiêm các nghĩa vụ với hành khách theo quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ, bảng thời gian bay mới, giải thích rõ nguyên nhân để hạn chế bất tiện không đáng có cho hành khách. Báo cáo và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam (đối với hãng hàng không khai thác đi, đến Việt Nam) khi có quyết định điều chỉnh kế hoạch khai thác trong quá trình triển khai, các hãng hàng không Việt Nam phải báo cáo kịp thời Cục Hàng không Việt Nam để phối hợp xử lý.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; các cảng hàng không quốc tế; các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam tập trung theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất trong công tác phục vụ tại cảng hàng không. Chủ động xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay. Bảo đảm duy trì trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực cảng hàng không.

Đối với hãng bay Việt, Vietnam Airlines thông tin, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu do hãng khai thác đều cách xa khu vực xảy ra chiến sự. Hãng tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.

Với các hãng hàng không khác như Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways hiện chưa khai thác các đường bay đi châu Âu, không có đường bay nào qua không phận Israel và Iran.

Trước đó, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng do các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Các cảng hàng không như Dubai, Abu Dhabi và Doha International Airport cũng tạm dừng khai thác hoặc hạn chế hoạt động bay do các lệnh đóng không phận và nguy cơ an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, đặc biệt các tuyến đi/đến Trung Đông và các đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.