Bộ Tư lệnh Biên phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU

(Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lưu ý các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang.

Từ ngày 26/2 đến 1/3, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, công văn, hướng dẫn của cấp trên về việc tăng cường nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác IUU; xử lý vi phạm IUU; quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và tàu không đủ điều kiện hoạt động.

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Tuấn Anh đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, yêu cầu đơn vị khắc phục ngay và ghi nhận các bất cập trong công tác chống khai thác IUU của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Anh Tuấn lưu ý các đơn vị chủ động điều chỉnh, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang nơi tập trung nhiều tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép khai thác, không lắp thiết bị VMS để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm "Hệ thống VMS", "Quản lý, kiểm soát tàu cá" và "Truy xuất nguồn gốc"; đẩy nhanh công tác xử lý vi phạm IUU, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng và khép hồ sơ xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đội tàu cá của địa phương mình và tàu cá của địa phương khác đến hoạt động tại địa bàn.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác IUU, những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo sát thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh chống khai thác IUU, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại; làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC trong thời gian tới.

Tính đến ngày 25/2, Thành phố Hồ Chí Minh có 4.455 tàu cá; trong đó: 1.618 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; 610 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và 2.227 tàu có chiều dài trên 15m.