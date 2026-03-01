Những lá phiếu đầu tiên của cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.

Sau khi đến bãi cạn Ba Kè, Đoàn công tác số 01, của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Sau lễ tưởng niệm, Tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Chia sẻ về cảm nhận lần đầu tiên được bầu cử trên biển, Anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68 cho hay, tàu anh đã làm việc trên biển hơn 1 tháng nay và dự kiến sẽ không có mặt ở đất liền trong ngày bầu cử, nên tàu đã liên hệ với Tàu Trường Sa 04 để được bầu sử sớm trên biển: “Được bầu cử sớm trên tàu của Hải quân, chúng tôi rất phấn khởi, bước chân lên tàu, không gian trang trí, cùng những khúc hát về cuộc bầu cử chẳng khác gì đất liền, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình”.

Khác với Thuyền viên Võ Tá Thanh, thuyền viên trẻ Hồ Viết Huy tàu Hải An 68 chia sẻ: “Đây là lần đầu được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, lại được bầu cử sớm trên biển, tôi rất ấn tượng và cảm thấy rất ý nghĩa, hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”.

Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/9. Maket, băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt là thùng phiếu được Tổ bầu cử triển khai đầy đủ, không thiếu gì so với đất liền.

Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 đã trang trí xong phòng bầu cử, cùng với những ca khúc về bầu cử, nội dung tuyên truyền về các ứng cử viên, không khí trang trí bầu cử, hòa cùng những lời trao đổi về các ứng cử viên tạo không khí sôi nổi của ngày hội bầu cử giữa biển khơi.

Công tác chuẩn bị xong, Lễ khai mạc bầu cử được tiến hành đầy đủ, không khác gì so với đất liền, nghi thức chào cờ, hát quốc ca vang lên giữa biển khơi, làm cho không khí bầu cử trở nên trang trọng và ý nghĩa đối với mỗi cử tri.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.