Triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

(Ngày Nay) - Các tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ thu phí từ ngày 2/3 gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, 5 dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3/2026.

Theo đó, các tuyến cao tốc sẽ thu phí gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến cao tốc trên, đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc này bắt đầu từ 2/3/2026.

Năm tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ có 2 mức thu phí cho 5 nhóm xe:

Mức 1: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 1.300 đồng/km, 1.950 đồng/km, 2.600 đồng/km, 3.250 đồng/km, 5.200 đồng/km.

Mức 2: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 900 đồng/km, 1.350 đồng/km, 1.800 đồng/km, 2.250 đồng/km, 3.600 đồng/km.

Cụ thể, các đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng xe khẩn cấp liên tục có mức phí 900 đồng/km.

Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 có chiều dài tính phí thực tế hơn 61km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 (xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng) là 54.909 đồng; mức phí cao nhất với xe nhóm 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở container 40 feet trở lên) là 219.636 đồng.

Cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn có chiều dài tính phí hơn 45km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 40.516 đồng, xe nhóm 5 là 162.065 đồng.

Cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu chiều dài tính phí hơn 50km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 45.405 đồng, xe nhóm 5 là 181.620 đồng.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài tính phí hơn 100km, sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng, xe nhóm 5 là 362.225 đồng.

Riêng cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây là đường cao tốc có 4 làn xe đầy đủ (4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục) nên mức phí là 1.300 đồng/km. Với chiều dài tính phí 99km, tuyến cao tốc này sẽ có mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.

Căn cứ số quãng đường các phương tiện lưu thông thực tế trên cao tốc, chủ phương tiện sẽ bị trừ số tiền tương ứng.

Đối với 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam thuộc giai đoạn 2021-2025, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ tại khu vực miền Trung dẫn đến một số dự án thành phần đã hoàn thành đưa tuyến chính vào khai thác nhưng các hạng mục công việc còn lại (đường gom, đường ngang dân sinh, gia cố mái ta luy,...) chưa hoàn thành nên chưa đủ điều kiện để tổ chức thu phí từ ngày 1/3/2026.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chủ trì họp với các đơn vị và chỉ đạo hoàn thành đồng bộ các hạng mục công trình để đưa vào khai thác và tổ chức thu phí chính thức trước ngày 30/4/2026. Riêng Dự án thành phần cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau sẽ hoàn thành đồng bộ với hệ thống nút giao, dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 30/6/2026.