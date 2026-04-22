Ngày Trái Đất 2025: Hành động nhỏ, thay đổi lớn

(Ngày Nay) - Trong Tuần lễ Trái Đất (18–22/4), hàng chục nghìn hoạt động được triển khai trên toàn cầu, từ trồng cây, làm sạch môi trường đến các chiến dịch giáo dục và vận động chính sách.

Ngày Trái Đất (22/4) không còn chỉ là một sự kiện môi trường mang tính biểu tượng, mà đã trở thành phong trào toàn cầu lớn nhất vì môi trường.

Hơn nửa thế kỷ kể từ khi khởi nguồn tại Mỹ năm 1970, sự kiện này hiện thu hút hơn một tỷ người tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm, phản ánh sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của nhân loại: môi trường là điều kiện sống còn của phát triển.

Năm 2026, thông điệp “Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta” (Our Power, Our Planet) được đưa ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức môi trường nghiêm trọng.

Thông điệp không chỉ mang tính kêu gọi, mà còn nhấn mạnh một thực tế: tương lai của Trái Đất được quyết định không chỉ ở cấp độ chính sách, mà từ chính hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Từ cuộc xuống đường của hơn 20 triệu người Mỹ năm 1970, Ngày Trái Đất đã phát triển thành một mạng lưới toàn cầu với hàng triệu sáng kiến và hàng trăm nghìn đối tác.

Nếu như trước đây trọng tâm là nâng cao nhận thức, thì ngày nay, sự kiện này đóng vai trò thúc đẩy hành động cụ thể – từ chuyển đổi năng lượng, giảm rác thải nhựa đến bảo tồn hệ sinh thái.

Sự chuyển dịch đó cho thấy một điều rõ ràng: nhận thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng cấp bách, cách tiếp cận “hành động từ dưới lên” đang trở thành xu hướng chủ đạo, bổ sung cho các chính sách ở tầm vĩ mô.

Thông điệp năm 2026 đặt trọng tâm vào “sức mạnh”, nhưng không phải theo nghĩa quyền lực, mà là khả năng tạo ra thay đổi từ những lựa chọn hằng ngày.

Từ việc tiết kiệm năng lượng, hạn chế nhựa dùng một lần đến thay đổi thói quen tiêu dùng, mỗi hành động nhỏ đều góp phần vào nỗ lực chung.

Theo trang Earthday.org, những cảnh báo khoa học trong những năm gần đây càng khiến thông điệp này trở nên cấp thiết. Liên hợp quốc đã từng gọi tình trạng nóng lên toàn cầu là “báo động đỏ cho nhân loại” (code red for humanity), cụm từ cho thấy mức độ khẩn cấp của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Nhiệt độ đại dương tăng cao, băng tan, thời tiết cực đoan gia tăng – tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái Trái Đất đang chịu áp lực chưa từng có.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng như vậy, việc chờ đợi những giải pháp hoàn hảo không còn là lựa chọn khả thi. Thay vào đó, những thay đổi từng bước, được thực hiện đồng bộ ở quy mô lớn, có thể tạo ra tác động đáng kể.

Như nhà linh trưởng học Jane Goodall từng nhấn mạnh, không ai có thể giải quyết khủng hoảng môi trường một mình. Sức mạnh thực sự nằm ở sự cộng hưởng của cộng đồng – khi mỗi cá nhân đều đóng góp một phần vào giải pháp chung.

Mỗi hành động, dù nhỏ bé như tắt một bóng đèn không cần thiết, hạn chế sử dụng túi nhựa hay tham gia một hoạt động dọn rác, đều là một phần của giải pháp chung.

Đáng chú ý, thúc đẩy năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng Mặt Trời, tiếp tục là trọng tâm nhằm giảm phát thải và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thông điệp năm nay cũng gắn “sức mạnh” với “trách nhiệm”. Khi con người có khả năng tác động sâu rộng đến hệ sinh thái, thì cũng phải chịu trách nhiệm cho những hệ quả gây ra. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là yêu cầu mang tính sống còn.

Hình ảnh Trái Đất như một “con thuyền sinh tồn” nhấn mạnh tính liên kết toàn cầu của các vấn đề môi trường. Biến đổi khí hậu hay ô nhiễm không dừng lại ở biên giới quốc gia, đòi hỏi sự hợp tác và hành động chung của toàn thế giới.

Chính vì vậy, “Sức mạnh của chúng ta” không chỉ là sức mạnh của từng cá nhân, mà còn là sức mạnh của sự đoàn kết toàn cầu – khi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay hành động.

Tại Việt Nam, Ngày Trái Đất 2026 không chỉ được hưởng ứng ở cấp độ phong trào, mà còn gắn với các chính sách và chương trình cụ thể. Các chiến dịch cộng đồng như “Earth Day Vietnam 2026” thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động dọn rác, trồng cây và nâng cao nhận thức tại nhiều địa phương.

Giờ Trái Đất tiếp tục là điểm nhấn với thông điệp “Sáng tạo xanh – Tương lai xanh”. Không chỉ dừng ở việc tắt đèn, chương trình được mở rộng thành chuỗi hoạt động truyền thông và cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm năng lượng.

Trong một giờ tắt đèn, cả nước tiết kiệm khoảng 463.000 kWh điện – một con số cho thấy hiệu quả của hành động tập thể.

Ở cấp độ chính sách, các hoạt động này được đặt trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030.

Chính phủ cũng đang thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, giao thông xanh và các mô hình sản xuất bền vững. Đặc biệt, sự tham gia ngày càng tích cực của giới trẻ – thông qua các chiến dịch truyền thông số và hoạt động tình nguyện – đang tạo ra động lực mới cho quá trình chuyển đổi xanh.

Những nỗ lực này cho thấy Việt Nam đang từng bước tích hợp tinh thần của Ngày Trái Đất vào chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thông điệp “Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung.

Trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng gia tăng, điều quan trọng không phải là chờ đợi, mà là hành động – từ những việc nhỏ nhưng bền bỉ và có sức lan tỏa.

Chính từ những hành động đó, sức mạnh của cộng đồng được hình thành và nhân lên, góp phần bảo vệ hành tinh – ngôi nhà chung duy nhất của nhân loại.