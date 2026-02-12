Nghị viện châu Âu thông qua mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040

(Ngày Nay) - Thông cáo báo chí của EP nêu rõ: "EU sẽ phải giảm lượng khí thải nhà kính xuống 90% vào năm 2040 so với mức của năm 1990 để đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050."

Ngày 10/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua mục tiêu đầy tham vọng nhằm cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2040 so với mức của năm 1990.

Đây là một cột mốc quan trọng hướng tới mục tiêu đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này.

Thông cáo báo chí của EP nêu rõ: "EU sẽ phải giảm lượng khí thải nhà kính xuống 90% vào năm 2040 so với mức của năm 1990 để đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050."

Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 413 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Quy định mới sẽ cần sự phê chuẩn cuối cùng của các quốc gia thành viên EU trước khi chính thức có hiệu lực.

Trong một thỏa hiệp nhằm giải quyết những lo ngại của một số quốc gia thành viên, văn bản cuối cùng cho phép 5% lượng cắt giảm được tính đến thông qua tín chỉ carbon mua được cho các dự án bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Dưới áp lực từ Ba Lan và Hungary, thỏa thuận cuối cùng cũng đã lùi lại một năm, đến năm 2028, việc triển khai hệ thống giao dịch khí thải cho giao thông đường bộ và sưởi ấm các tòa nhà, trong khi một số quốc gia thành viên vẫn đang thúc đẩy việc trì hoãn quá thời hạn đó.

Chỉ đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ về lượng khí thải, EU là khối cam kết mạnh mẽ nhất về hành động chống biến đổi khí hậu và đến năm 2023 đã cắt giảm lượng khí thải 37% so với mức năm 1990.

Dù đã nhượng bộ về mục tiêu cho năm 2040, EU vẫn khẳng định vị thế lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đang kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường nỗ lực.