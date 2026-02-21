Thời tiết 2 ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ: Nhiều khu vực trời nắng

(Ngày Nay) - Hai ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhiều khu vực trời nắng, riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.
Chùa Trấn Quốc trong tiết trời Xuân Tết Bính Ngọ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 21-22 tức ngày mùng 5-6 Tết) nhiều khu vực trời nắng.

Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/2 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-26 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết Tết Bính Ngọ trời nắng

