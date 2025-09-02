Nghĩa tình quân dân xúc động giữa ngày hội lớn của non sông

(Ngày Nay) - Sau những nghi thức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã lan tỏa ra nhiều tuyến phố Thủ đô. Dù đội hình của các khối và dàn khí tài vẫn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ấn tượng đọng lại sâu đậm nhất chính lại là những khoảnh khắc nghĩa tình quân dân thắm thiết, đầy cảm xúc.

Trên vỉa hè các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Giảng Võ, Đường Láng, Trần Duy Hưng… người dân đã đứng kín hai bên đường chờ đoàn diễu binh đi qua. Hình ảnh những cựu chiến binh vẫy cờ, trao hoa, các chiến sĩ trẻ đón nhận rồi đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, cái ôm hay cái nắm tay thân tình khiến không khí thêm phần thiêng liêng, xúc động. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, tiếng trẻ em reo hò không ngớt khi nhìn thấy các khối diễu binh và đoàn khí tài. Những vị khách quốc tế du lịch Hà Nội trong thời điểm này cũng có dịp hòa mình vào dòng người sôi động.

Khi các khối diễu binh hoàn thành nhiệm vụ và lên xe trở về đơn vị, không khí chùng xuống, nghĩa tình quân dân đọng lại trong giờ phút chia tay bịn rịn. Nhiều người dân mang theo những món quà giản dị như chai nước, chiếc bánh để gửi tặng các chiến sĩ. Các bạn trẻ nắm chặt tay các anh, các chị; xin chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Tất cả làm nên khung hình ấm áp giữa ngày hội non sông.

Đoàn xe đi giữa hàng cờ đỏ sao vàng phấp phới, nhưng nhiều ánh mắt vẫn neo lại phía sau. Có cái nắm tay kéo dài thêm, có ánh nhìn lưu luyến không rời. Trong khoang xe, nụ cười rạng rỡ xen lẫn mệt mỏi hiện rõ, nhưng những người lính vẫn không quên vẫy tay chào nhân dân ven đường.

Năm nay, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự góp mặt của các khối quốc tế như Khối Quốc kỳ Liên bang Nga, Khối Quân đội nhân dân Lào, Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sự hiện diện của các đoàn được người dân đón nhận bằng tràng vỗ tay trân trọng. Những cái bắt tay, lời chào tạm biệt giữa người dân và các quân nhân quốc tế mang lại xúc cảm đặc biệt, thể hiện tinh thần giao lưu, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiếp tục khẳng định sức sống bền vững, thắp sáng niềm tin vào con đường phát triển của dân tộc, đồng thời để lại ấn tượng về một Việt Nam an toàn, ổn định và vững bước đi lên.

Dưới đây là những hình ảnh Ngày Nay ghi nhận trong sáng 2/9: