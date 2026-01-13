Ngôi Sao Hà Nội đồng bộ chiến lược: Hai cơ sở - một chuẩn mực - một chất lượng

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 11/1/2026, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) đã tổ chức Hội nghị Chiến lược năm 2026, nhằm tăng cường gắn kết và đồng bộ giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng giáo dục và tính nhất quán trong vận hành ngày càng được đặt ra ở mức cao.
Hội nghị Chiến lược năm 2026 được tổ chức nhằm tăng cường gắn kết và đồng bộ giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng.
Hội nghị Chiến lược năm 2026 được tổ chức nhằm tăng cường gắn kết và đồng bộ giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng.

Hội nghị là hoạt động mang tính chiến lược, khẳng định định hướng phát triển của Ngôi Sao Hà Nội như một hệ thống giáo dục học thuật thống nhất, được xây dựng và vận hành trên nền tảng các chuẩn mực nghiêm túc, ổn định và bền vững.

Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus: Kế thừa chuẩn mực và tinh hoa từ thương hiệu giáo dục hàng đầu

Năm học 2025 - 2026, cơ sở Hải Phòng của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống trong việc mở rộng mô hình giáo dục học thuật đã được triển khai tại Hà Nội.

Ngay từ khi đi vào vận hành, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus được xác định là một bộ phận cấu thành của Ngôi Sao Hà Nội, kế thừa toàn diện các giá trị cốt lõi, chuẩn mực học thuật và triết lý giáo dục của hệ thống. Cơ sở Hải Phòng được triển khai và vận hành trên cùng hệ chuẩn học thuật, chuẩn vận hành và cơ chế bảo đảm chất lượng, nhằm bảo đảm các giá trị học thuật đã được khẳng định tại Hà Nội được thực hiện đầy đủ và nhất quán tại Hải Phòng, trên nền tảng chuẩn mực chung, thương hiệu chung và cam kết phát triển bền vững.

Theo đó, học sinh tại cơ sở Hải Phòng được tiếp cận cùng chương trình, cùng tiêu chuẩn học thuật và định hướng phát triển cá nhân, dưới một triết lý giáo dục xuyên suốt, chú trọng nền tảng học thuật, kỷ luật học tập và sự phát triển dài hạn.

Song hành với việc triển khai đồng bộ chương trình, Ban Lãnh đạo Hệ thống chú trọng chiến lược gắn kết đội ngũ giáo viên giữa hai cơ sở thông qua cơ chế Mentor - Mentee, các hoạt động trao đổi chuyên môn thường xuyên, các chương trình đào tạo nội bộ được tổ chức luân phiên giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Cách tiếp cận này nhằm duy trì sự thống nhất về phương pháp giảng dạy, chuẩn mực chuyên môn và chất lượng đào tạo trên toàn hệ thống.

Hội nghị Chiến lược năm 2026: Tăng cường gắn kết và thống nhất vận hành giữa hai cơ sở

Hội nghị Chiến lược năm 2026 của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội được tổ chức với trọng tâm tăng cường gắn kết và bảo đảm sự thống nhất trong vận hành giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, trong bối cảnh hệ thống mở rộng và yêu cầu về tính nhất quán ngày càng được đặt ra ở mức cao.

Ngôi Sao Hà Nội đồng bộ chiến lược: Hai cơ sở - một chuẩn mực - một chất lượng ảnh 1
Đại diện hai cơ sở ký cam kết cùng hành động.

Hội nghị tập trung rà soát, thống nhất và nâng cao các chuẩn mực cốt lõi đang được triển khai trong toàn hệ thống, bao gồm chuẩn học thuật, chuẩn vận hành và cơ chế bảo đảm chất lượng. Thông qua đó, các giá trị giáo dục đã được xây dựng và kiểm chứng tại Ngôi Sao Hà Nội được làm rõ về cách thức triển khai, chuyển giao và duy trì hiệu quả tại cơ sở Hải Phòng.

Việc rà soát và thống nhất các chuẩn mực tại hội nghị tạo cơ sở chung cho toàn hệ thống trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục ổn định, xuyên suốt và không phụ thuộc vào địa điểm triển khai.

Cam kết cùng hành động

Một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Chiến lược năm 2026 là lễ ký kết cam kết cùng hành động giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Cam kết này thể hiện sự thống nhất cao trong tư duy quản trị, mục tiêu phát triển và phương thức triển khai, nhằm bảo đảm các chuẩn mực học thuật, chất lượng đào tạo và định hướng phát triển được thực thi đồng bộ trên toàn hệ thống.

Ngôi Sao Hà Nội đồng bộ chiến lược: Hai cơ sở - một chuẩn mực - một chất lượng ảnh 2

Hội nghị Chiến lược năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội.

Thông qua cam kết này, hai cơ sở xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm chung trong việc triển khai chương trình, phát triển đội ngũ và duy trì chuẩn mực giáo dục, qua đó bảo đảm sự nhất quán trong trải nghiệm học tập của học sinh và củng cố niềm tin dài hạn của phụ huynh đối với Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội.

Hội nghị Chiến lược năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, thể hiện rõ định hướng xây dựng và vận hành một hệ thống giáo dục học thuật thống nhất, có nền tảng chuyên môn vững chắc và tầm nhìn dài hạn. Thông qua việc đồng bộ chuẩn mực, tăng cường gắn kết giữa các cơ sở, cụ thể hóa cam kết hành động, Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục khẳng định năng lực vận hành chuyên nghiệp cùng trách nhiệm lâu dài trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, qua đó củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với toàn hệ thống.

Ngôi Sao Hà Nội EQuest

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.