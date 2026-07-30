Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án của Bcons yêu cầu sớm được chốt phương án bồi thường

(Ngày Nay) - Nhiều người dân lo lắng, khi chưa chốt được phương án bồi thường cuối cùng với chủ đầu tư Bcons.

Cần chốt phương án cụ thể

Như Ngày Nay phản ánh hàng chục nhà dân, phòng trọ, nhà trẻ sát cạnh dự án Bcons Center City (chung cư Bình An Đông Tây, khu phố Nội Hóa I, phường Đông Hòa, TP.HCM, do Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons làm chủ đầu tư) đang thi công bị nứt nẻ, hở chân tường không đảm bảo điều kiện an toàn sinh hoạt. Nhiều gia đình phải tạm thời chuyển đi nơi khác, bỏ nhà cửa hoang vắng.

Ghi nhận thực tế tại công trường, dự án đang gấp rút thi công phần tầng hầm. Toàn bộ khuôn viên được đào sâu xuống lòng đất. Xung quanh để lộ những vách tường đất dựng đứng, cao vút. Đơn vị thi công gia cố bằng các trụ sắt, mái che vách sắt. Những ngày gần đây dù thời tiết mưa nhiều, nguy cơ gây sụt lún cao hơn nhưng trên công trường hoạt động thi công vẫn diễn ra rầm rộ.

Mặt tiền dự án Bcons Center City là hẻm số 55 đường Thống Nhất, 3 mặt còn lại bao quanh bởi nhà dân, trường học, xưởng sản xuất. Điều đáng nói, việc nứt tường, hở chân tường xảy ra đối với cả 3 mặt tiếp giáp còn lại. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các hộ dân sống trong hẻm số 11 đường Bà Huyện Thanh Quan, khu phố Nội Hóa I.

Trước mức độ đe dọa an toàn nghiêm trọng, hàng chục hộ dân phải viết đơn kiến nghị gửi Sở Xây dựng TP.HCM, UBND phường Đông Hòa có biện pháp chỉ đạo, xử lý bảo vệ quyền lợi chính đáng. Theo các hộ dân, từ tháng 11/2025, khi hiện tượng nứt tường, sụt lún xảy ra họ đã có văn bản trình báo gửi UBND phường cũng như chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư nhiều lần cho các đơn vị liên quan xuống kiểm tra hiện trạng, lập biên bản, nhưng đến nay chưa thống nhất phương án bồi thường cuối cùng.

Gần đây, khi đơn vị thẩm định Công ty CP Giám định Vina Pacific kết luận nhiều nhà dân, phòng trọ không đảm bảo điều kiện an toàn để ở. Chủ đầu tư Bcons đưa ra 2 phương án hỗ trợ tạm thời, là chi 6 triệu đồng trên tháng để người dân thuê nhà và tiếp nhận hộ dân có nhu cầu vào ở tại một dự án khác của Bcons gần đó.

Ngày 23/7, trong báo cáo gửi Sở Xây dựng TP.HCM, UBND phường Đông Hòa ghi nhận có 15 hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến quá trình thi công dự án. Để đảm bảo việc xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, UBND phường Đông Hòa đề nghị Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực địa và xử lý theo thẩm quyền (nếu có).

Ngày 29/7, trên cơ sở đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân và báo cáo từ UBND phường Đông Hòa, đoàn làm việc của Sở Xây dựng TP đã trực tiếp xuống dự án kiểm tra, chỉ đạo xử lý. Đoàn làm việc gồm có Phòng Kiểm tra chuyên ngành và Phòng Quản lý chất lượng thuộc Sở Xây dựng TP; UBND phường Đông Hòa; Bcons và đại diện hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty Bcons thừa nhận quá trình thi công đóng cừ đã gây rung, lắc ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân. Vị này khẳng định, nguyên nhân sự việc được nhìn nhận rõ nên không cần thuê đơn vị kiểm định. Đại diện chủ đầu tư và công ty thi công đưa ra cam kết sẽ thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ người dân trước ngày 15/8.

Đại diện Phòng Quản lý chất lượng - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu cần thực hiện kiểm định để xác định nguyên nhân gây nứt nhà dân, đồng thời xử lý triệt để nguyên nhân nhằm tránh tiếp tục phát sinh ảnh hưởng. Ngoài ra, căn cứ vào mức độ hư hỏng của từng căn nhà, các hộ dân nên đề xuất đưa nội dung đánh giá chi phí sửa chữa hoặc chi phí xây mới căn nhà vào đề cương kiểm định để bảo đảm phù hợp.

Về trách nhiệm của UBND phường Đông Hòa, đại diện Sở Xây dựng cho biết đây là vụ việc gây ảnh hưởng đến công trình riêng lẻ, xảy ra trước ngày 01/07/2026, thuộc thẩm quyền xử lý của UBND phường Đông Hòa.

Lãnh đạo phường Đông Hòa đề nghị, chủ đầu tư đảm bảo công tác an toàn kỹ thuật khi thi công. Đồng thời, báo cáo kết quả thỏa thuận bồi thường với người dân để UBND phường theo dõi, giám sát.

Người dân chưa an tâm

Dự buổi làm việc, người dân đưa ra nhiều câu hỏi đề nghị chủ đầu tư và cơ quan quản lý làm rõ. Trong đó nổi bật, là việc thống nhất phương án và thời gian bồi thường cuối cùng với chủ đầu tư. Dù rằng, phía Bcons đưa ra các cam kết nhưng nhiều hộ dân cho rằng nó rất chung chung, chưa trả lời triệt để vấn đề.

Đối với UBND phường Đông Hòa, người dân cho rằng số liệu báo cáo về các hộ dân bị thiệt hại, mức độ thiệt hại phía phường đưa ra là chưa đầy đủ. Người dân đề nghị, UBND phường cần bám sát hơn với tình hình thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ.

Trên thực tế, theo báo cáo ngày 23/7 của UBND phường Đông Hòa chỉ có 15 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng đến nay con số đó cao hơn. Đặc biệt, có nhiều hộ dân chưa được tiếp cận với bất cứ phương án bồi thường, hỗ trợ nào.

Về phương án hỗ trợ tiền, trước đó nhiều người dân kiến nghị phía Bcons cần phải có bảo lãnh của ngân hàng hoặc chuyển tiền trước để tránh các hệ lụy không đáng có.

Ở thời điểm hiện tại, theo người dân phía Bcons đang thực hiện thương thảo riêng với từng hộ bị ảnh hưởng, nhiều trường hợp người dân đã thống nhất được phương án với chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân tỏ ra hoang mang, lo lắng bởi chưa thể biết mức giá được bồi thường cuối cùng như thế nào? Liệu chủ đầu tư có thực hiện đúng cam kết?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng, hộ dân bị ảnh hưởng tại hẻm 11 đường Bà Huyện Thanh Quan nói: “Đối với trường hợp bị hư hỏng nặng người dân yêu cầu phải xây mới thì chủ đầu tư phải chốt ngay phương án đó và cam kết chi phí để lúc nào người dân xây thì họ xây. Đối với hộ dân bồi thường thì phải nói bồi thường như thế nào? Phải tính giá hợp lý. Đây là công trình thương mại nên chủ đầu tư phải có trách nhiệm với hộ dân bị ảnh hưởng. Bây giờ phải chốt phương án ngay chứ xây xong chủ đầu tư họ đi thì chúng tôi biết kiếm ai”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến chủ một dãy trọ bị ảnh hưởng gần đó cũng chia sẻ: “Thời điểm nhà tôi bị nứt, lún tháng 11/2025, có người của bên Bcons xuống kiểm tra, thẩm định bảo hiểm nhưng đến nay rồi thôi. Tôi chưa được nhận hỗ trợ hay bồi thường gì như các nhà khác. Chúng tôi đề nghị Bcons phải sớm đưa ra phương án bồi thường cụ thể”.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân khác như hộ ông Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Thị Hoài, Trương Công Minh... Tất cả đều yêu cầu phía Bcons phải đưa ra một phương án cụ thể, thống nhất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho họ.

Liên quan đến kết quả giải quyết khiếu nại, giám sát, chỉ đạo phương án bồi thường giữa chủ đầu tư và các hộ dân, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo UBND phường Đông Hòa để cập nhật thông tin.

Ngày Nay sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc diễn biến sự việc.