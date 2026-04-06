Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

(Ngày Nay) - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước này vừa đưa ra cảnh báo về việc tin tặc lợi dụng những công cụ nhắm vào các thiết bị đầu cuối của Apple để phát động các cuộc tấn công mạng, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị.
Dựa trên Cơ sở dữ liệu lỗ hổng quốc gia, một nền tảng do bộ trên vận hành, các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công mạng hiện nay ảnh hưởng đến những thiết bị Apple chạy các hệ điều hành iOS phiên bản 13.0 - 17.2.1, bao gồm cả iPhone và iPad. Tin tặc thường dụ dỗ nạn nhân thông qua tin nhắn văn bản, email hoặc các trang web đã bị xâm nhập để dẫn tới các trang web độc hại. Sau đó, bằng cách liên thông các lỗ hổng bảo mật đã có sẵn trên thiết bị, tin tặc cài mã độc Trojan vào các thiết bị mục tiêu, đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng, chiếm quyền truy cập cao nhất (quyền quản trị) và cuối cùng là chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các thiết bị đó.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt và tránh nhấp vào các liên kết hoặc tệp đính kèm có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời cảnh giác với những tin nhắn hoặc trang web không rõ nguồn gốc.
(Ngày Nay) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2026/NĐ-CP ngày 04/4/2026 quy định chi tiết một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
(Ngày Nay) - Trước những yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, việc ban hành cơ chế, chính sách đột phá được đặt ra nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy văn hóa phát triển tương xứng với tiềm năng.
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 1602/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
(Ngày Nay) - Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.
(Ngày Nay) - Đáng chú ý, tại lễ hội lần đầu tiên tổ chức chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.