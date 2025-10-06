Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường sức mạnh hải quân

(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn đầu tiên của nước này, kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cho biết chuyến thăm diễn ra ngày 5/10 trong khuôn khổ lịch trình tham dự triển lãm vũ khí quân sự, với sự tham gia của các quan chức cấp cao trong đảng và Chính phủ Triều Tiên.

Hồi tháng 4, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng 5.000 tấn mới mang tên Choe Hyon, một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của mình. Theo KCNA, trong chuyến thăm, ông Kim cho biết năng lực to lớn của hải quân Triều Tiên cần được phát huy trên đại dương rộng lớn để ứng phó với mọi hành động mang tính khiêu khích nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích an ninh.

Triều Tiên cho biết tàu khu trục Choe Hyon được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác. Tháng 6 năm nay, Triều Tiên đã hạ thủy một tàu khu trục khác cùng loại mang tên Kang Kon, sau khi hoàn tất sửa chữa do sự cố kỹ thuật xảy ra trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

Triều Tiên đang tập trung vào việc tăng cường lực lượng hải quân với kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10/2026.