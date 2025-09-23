Triều Tiên tuyên bố thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc

Trong đáp từ gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/9, sau khi khi Chủ tịch Trung Quốc gửi điện chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên kiên định mục tiêu tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Trung Quốc theo yêu cầu của thời đại. Ông cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, ông đã cảm nhận sự ủng hộ bền vững và tình hữu nghị đặc biệt từ phía Trung Quốc.
Trước đó, vào ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên và chung tay thúc đẩy tình hữu nghị song phương.
(Ngày Nay) - 5 phim và dự án phim thuộc đa dạng thể loại đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Busan, sự kiện điện ảnh quy mô và nổi bật hàng đầu châu Á, tạo điều kiện giới thiệu điện ảnh Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn.
(Ngày Nay) - Việc có đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi, tiềm lực nghiên cứu khoa học xuất sắc; gắn kết đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo với DN và thị trường là những yếu tố then chốt nâng tầm đại học Việt Nam.
(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công trong việc kết hợp chức năng cảm biến và điều khiển vào một thiết bị siêu nhỏ, mở ra khả năng đưa thuốc vào cơ thể với liều lượng chính xác đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể ngay tại chỗ.
(Ngày Nay) -Unesco khuyến khích tất cả các không gian sáng tạo lớn và nhỏ, công cộng và độc lập tham gia vào Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội nhằm kiến tạo hệ sinh thái này thành nơi hội tụ những ý tưởng, tiếng nói và biểu đạt văn hóa, góp phần định hình tương lai sáng tạo của Hà Nội.
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án y tế ứng phó.
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét khả năng tạm hoãn triển khai một số điều khoản trong Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) 2024, chỉ một năm sau khi văn bản pháp lý được coi là bước đi tiên phong toàn cầu này được thông qua.