Nhật Bản trở thành “mục tiêu vàng” của tội phạm mạng ứng dụng AI

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “vũ khí mới” trong tay tội phạm mạng, giúp chúng mở rộng quy mô và tăng độ tinh vi của các cuộc tấn công – và Nhật Bản hiện là một trong những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Nhật Bản trở thành “mục tiêu vàng” của tội phạm mạng ứng dụng AI

Báo cáo an ninh mạng 2025 của CrowdStrike công bố mới đây cho thấy Nhật Bản, Ấn Độ và Australia là 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) do AI hỗ trợ.

Một xu hướng đáng chú ý là tội phạm mạng tấn công các nền tảng chứng khoán của Nhật Bản, trong đó tin tặc chiếm quyền truy cập tài khoản, mua cổ phiếu của doanh nghiệp ít được giao dịch nhằm “bơm giá”. Hai công ty chứng khoán lớn Rakuten Securities và SBI Securities đã trở thành nạn nhân, với tổng giá trị tài khoản bị chiếm đoạt lên tới 609,3 tỷ yen (tương đương hơn 4 tỷ USD) chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở đó, tội phạm mạng còn dựng các trang web lừa đảo bằng tiếng Nhật, dụ người dùng tải tệp .docx giả mạo đơn hàng để cài mã độc vào hệ thống. Báo cáo của CrowdStrike cảnh báo “những mối đe dọa này sẽ còn tiếp diễn” khi AI ngày càng dễ tiếp cận và mạnh mẽ hơn.

Theo công ty nghiên cứu Talos, số vụ tấn công mã độc tống tiền tại Nhật Bản trong nửa đầu năm nay đã tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 2024. Dù chính phủ và các tập đoàn đang thúc đẩy chiến lược phòng thủ mạng “chủ động hơn”, nhưng hàng loạt doanh nghiệp vẫn trở thành nạn nhân của các vụ tấn công. Gần đây, hãng bia Asahi Group Holdings buộc phải ngừng giao hàng, trong khi Muji tạm dừng dịch vụ mua sắm trực tuyến do đối tác vận chuyển bị nhiễm mã độc tống tiền.

Chuyên gia Paul Ziegler - Giám đốc điều hành nền tảng an ninh mạng Reflare - nhận định AI đã giúp tội phạm mạng tự động hóa hoạt động lừa đảo có tính cá nhân hóa cao (spear phishing), vốn trước đây đòi hỏi nhiều công sức.

Ông Ziegler cho biết trước đây, các tội phạm mạng chỉ đủ sức nhắm vào vài chục người trong công ty. Giờ đây, nhờ AI, chúng có thể tấn công cùng lúc 10.000 nhân viên – mỗi người nhận một thông điệp lừa đảo được “đo ni đóng giày”.

Theo ông Ziegler, phần lớn các vụ tấn công không bắt nguồn từ lỗ hổng phần mềm, mà do mật khẩu yếu, dùng lại nhiều lần hoặc nhân viên bị lừa đảo. Đây vẫn là “nguyên nhân hàng đầu khiến hệ thống doanh nghiệp bị xâm nhập”.

PV
Nhật Bản tội phạm mạng trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
Mỹ khởi động quy trình điều tra thương mại mới nhắm vào Trung Quốc
(Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khởi động quy trình điều tra thương mại mới, mở đường cho việc áp đặt thêm các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đoàn đàm phán hai nước bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại Malaysia thảo luận về kinh tế và thương mại, trong khi hai nước cũng đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc
(Ngày Nay) - Khép lại Live Stage 2 với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, 30 Anh Trai cùng nhau bước vào Live Stage 3. Team Anh Trai Negav chiến thắng với Đa Nghi và Ảo Ảnh. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm.
Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc
(Ngày Nay) - Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10.
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
Cần hành động sớm để ổn định Gaza
(Ngày Nay) - Dù đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hamas được cho là chưa có ý định giải giáp vũ khí. Các động thái mới đây của nhóm vũ trang như tiến hành khủng bố đàn áp lực lượng dân quân đối địch tại Gaza và cuộc tấn công ngày 19/10 khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng cho thấy Hamas đang làm mọi cách để duy trì ảnh hưởng tại đây.
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Bloomberg.
Tầm nhìn phát triển của tân Thủ tướng Nhật Bản
(Ngày Nay) - Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Đây là một bước ngoặt mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nỗ lực thúc đẩy thay đổi trong một xã hội mà vai trò của nam giới vẫn chiếm ưu thế suốt nhiều thập kỷ qua.
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93
(Ngày Nay) - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 24/10 thông báo Vương thái hậu Sirikit, mẫu hậu của Vua Vajiralongkorn và là Hoàng hậu tại vì lâu nhất trong lịch sử nước này, đã qua đời ở tuổi 93.