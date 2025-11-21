Nhiều đồn đoán xung quanh bài đăng bị xóa của đặc phái viên Tổng thống Mỹ

(Ngày Nay) - Sau khi trang tin Axios công bố một kế hoạch mới được cho là nhằm kết thúc xung đột tại Ukraine, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã đăng trên mạng xã hội X nhận định rằng nhà báo của Axios có thể đã “lấy thông tin từ K”, nhưng sau đó ông đã xóa bài đăng này.

Theo tờ Kyiv Post, bài đăng của ông Witkoff đầu tiên đã được nhà báo Michael Weiss chú ý, sau đó trang The Daily Beast cũng đưa tin. Bình luận của ông Witkoff xuất hiện bên dưới bài viết của phóng viên Barak Ravid về kế hoạch hòa bình, với nhận định rằng “ông hẳn đã lấy thông tin từ K”. Nhiều nhà báo phương Tây cho rằng “K” ám chỉ ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga.

Theo Axios, kế hoạch 28 điểm này đang được soạn thảo dưới sự dẫn dắt của ông Witkoff, với các cuộc thảo luận chi tiết cùng đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Dmitriev.

Ông Dmitriev cũng từng phát biểu: “Chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga đã thực sự được lắng nghe”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Các thông tin rò rỉ qua các kênh khác cho biết kế hoạch này yêu cầu Ukraine nhượng lại khu vực Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang, từ bỏ một số loại vũ khí, đồng thời công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức.

Các quan chức châu Âu am hiểu về các nỗ lực ngoại giao bí mật trước đây nhận định phong cách làm việc của ông Dmitriev tương tự các chiến dịch tiếp cận trung gian phương Tây trước đó. Một số chuyên gia cho rằng các đề xuất gần đây phản ánh mô hình quen thuộc, trong đó các ý tưởng được truyền đạt qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm truyền thông phương Tây và những cá nhân có liên hệ với ông Trump.

Một số nhà ngoại giao nhận xét rằng phiên bản hiện tại của kế hoạch có mô hình tương tự như các nỗ lực trước đây liên quan đến ông Witkoff và ông Dmitriev, tạo cảm giác có tiến triển trong đàm phán, dù thông tin thực tế vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng các thông tin liên quan đến ông Dmitriev cần được xem xét cẩn trọng, do ông từng tham gia nhiều hoạt động tiếp cận trung gian với các bên quốc tế.

Giới chức ở Mỹ và châu Âu đều tỏ ra thận trọng và không thể xác nhận kế hoạch này.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi ông Trump phát biểu tại một diễn đàn đầu tư Mỹ - Saudi Arabia, cho biết ông đã trực tiếp thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách “giải quyết cuộc xung đột này”.

Hãng tin Reuters đưa tin kế hoạch này đề xuất Ukraine từ bỏ lãnh thổ và vũ khí. Còn tờ Financial Times cho rằng Kiev sẽ giảm một nửa lực lượng quân sự và công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức.

Phát biểu của Tổng thống Trump đã dấy lên nhiều câu hỏi về quan điểm của ông trong việc giải quyết xung đột toàn cầu thông qua các cuộc đàm phán cá nhân.

Tại Washington, các quan chức đang nỗ lực xoa dịu những đồn đoán này. Phó Chánh Văn phòng Stephen Miller nhấn mạnh “không có tin tức hay thông báo nào” để chia sẻ, đồng thời khẳng định hòa bình ở châu Âu vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột “cần những trao đổi sâu rộng về các ý tưởng nghiêm túc và thực tế”, được đánh giá là cách kiểm soát thiệt hại hơn là đề xuất thực chất.

Tại Điện Capitol, có những phản ứng khác nhau về kế hoạch này. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhấn mạnh mọi kế hoạch hòa bình thực sự phải đi kèm với sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine.