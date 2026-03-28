Nhiều nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nhiều quốc gia đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Chính phủ Malaysia đang tiến hành đánh giá toàn diện khả năng chương trình năng lượng hạt nhân nhằm củng cố an ninh năng lượng dài hạn và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng sạch của đất nước.

Phó Thủ tướng Fadillah Yusof cho biết việc nghiên cứu phát triển năng lượng hạt nhân để sản xuất điện nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo đảm nguồn cung điện ổn định trong bối cảnh giá năng lượng và rủi ro gián đoạn nguồn cung gia tăng, đặc biệt liên quan đến khu vực Trung Đông và các tuyến hàng hải trọng yếu như eo biển Hormuz. Hiện Malaysia đang tập trung xây dựng khung chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu tính khả thi và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ chương trình trong tương lai.

Không chỉ Malaysia, các thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng. Trong khi Philippines đặt mục tiêu phát triển điện hạt nhân quy mô lớn vào năm 2050, Indonesia lựa chọn hướng đi trước mắt là tăng cường tiết kiệm năng lượng và kiểm soát chi tiêu công.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Quốc hội Indonesia sẽ triển khai biện pháp cắt giảm điện vào buổi tối và ban đêm tại khu phức hợp nghị viện ở Senayan từ ngày 30/3 tới, đồng thời siết chặt việc sử dụng nhiên liệu đối với phương tiện công vụ.

Tổng Thư ký Hạ viện Indra Iskandar cho biết các biện pháp này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong bối cảnh Chính phủ Indonesia thúc đẩy kỷ luật tài khóa.

Trong khi đó, Ba Lan đã quyết định can thiệp trực tiếp vào thị trường để ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật cho phép áp trần giá nhiên liệu hằng ngày, với sự đồng thuận cao của các nghị sĩ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết cơ chế này sẽ giúp giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Dự luật cũng đi kèm các biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu nhằm hạ nhiệt chi phí sinh hoạt.

PV
an ninh năng lượng khai thác

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

