Những bước chân không ngại nắng gió

(Ngày Nay) - Từ vùng núi đá của xã Nga My (Nghệ An) đến sân trường ngập nắng của Na Kho – hành trình “Chắp cánh 2025” đã chính thức bắt đầu bằng sự gắn kết vô hình mà sâu sắc giữa những trái tim chưa từng quen biết. 400km, 4 ngày và hơn 1.400 người được chạm đến. Nhưng nếu chỉ nói bằng con số, sẽ không thể lột tả hết được những điều mà các bạn trẻ của CLB Little Hearts đã gieo lại trong lòng người dân vùng cao và cả những người đang hoàn lương trong trại giam.

Chọn đi vào chỗ khó, bắt đầu từ những điều nhỏ

Khi những con chữ tiếng Anh được đánh vần lơ lớ trong căn nhà cộng đồng, khi một bữa cơm nóng được bày ra giữa chiều nắng gắt, và khi một đứa trẻ lần đầu được nhận đồ chơi mới, đó là khi “Chắp cánh” thực sự bắt đầu.

Nga My - xã vùng cao của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An là nơi những mái nhà sàn vẫn treo chênh vênh bên vách núi. Và nơi đó, các bạn tình nguyện viên của CLB Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts đã không chọn việc đến rồi đi, mà chọn “cùng sống - cùng ăn - cùng ở - cùng làm" với người dân qua các hoạt động: dạy tiếng Anh, nấu cơm cho trẻ nhỏ, dọn rác, tập huấn chống lừa đảo mạng, và cả hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử.

Cụ thể, CLB Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts đã trao tặng ba suất học bổng Tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng, cùng 200 suất quà bao gồm gấu bông, sách vở, sữa, và các món quà khác cho các em nhỏ. 100 suất quà an sinh cũng đã được gửi đến 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ sinh kế bền vững cho các gia đình đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa bằng việc trao tặng 300 con giống. Bên cạnh đó, CLB đã tổ chức các buổi nấu ăn và dạy tiếng Anh đầy hứng khởi, cùng những buổi sinh hoạt hè vui tươi, bổ ích cho các em nhỏ. Đoàn tình nguyện còn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng khi tổ chức hướng dẫn bà con bản Na Kho về cách phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, đảm bảo an toàn trực tuyến, hỗ trợ cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID và thực hiện các dịch vụ công trên Cổng thông tin Quốc gia.

Một bữa ăn - một tia hy vọng

Ở một nơi khác, nơi không có trẻ em, không có tiếng đọc bài - Trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ) là điểm dừng chân thứ hai của hành trình. Tại đây, CLB đã trao tặng 300 cuốn sách, truyện đa dạng các thể loại như ngoại ngữ, kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật, cùng các dụng cụ phục vụ phát triển văn hóa cho các câu lạc bộ nội trại như CLB Kịch, Tiếng Anh, Tiếng Trung. Đặc biệt, 1300 suất ăn trưa cải thiện và 1300 suất quà ý nghĩa đã được gửi tận tay đến từng phạm nhân - những người đang nỗ lực làm lại từ đầu sau lầm lỡ để khuyến khích họ vượt lên chính mình, cũng tiếp cho họ nhiều niềm tin vào tương lai phía trước. Chương trình còn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, và cùng các phạm nhân chuẩn bị bữa ăn trưa, tạo nên không khí sẻ chia, động viên tinh thần sâu sắc.

Những thứ được trao không chỉ là vật chất. Là cái bắt tay thật chặt, là ánh mắt không định kiến. Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại phân trại số 1 không chỉ “thắp” cho người bên trong trại giam, mà cũng soi rọi lại trong lòng các bạn trẻ: hiểu hơn về lỗi lầm, bao dung và cả sự bắt đầu lại.

Khi yêu thương không có biên giới

Từ thành thị đến vùng cao. Từ tự do đến sau cánh cổng trại giam. “Chắp cánh 2025” đã cho thấy: không cần phải có nhiều tiền, chỉ cần có trái tim là đủ để làm nên sự khác biệt. Và trong hành trình đó, người trao đi cũng chính là người được nhận lại. Nhận về trải nghiệm, nhận về sự trưởng thành và trên hết, nhận về một niềm tin rằng: vẫn còn rất nhiều người trẻ sẵn sàng đi đến nơi khó khăn nhất, để gieo những hạt mầm của hy vọng.

“Chắp cánh” không phải là một chương trình. Nó là một thái độ sống. Một cam kết không lời của Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts rằng: dù có đi đâu, làm gì cũng không quên quay về với cộng đồng, để yêu thương và san sẻ bằng tất cả chân thành.