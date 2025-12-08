Những cỗ “siêu máy” trên cánh đồng nguyên liệu 8.100 ha của TH true MILK

(Ngày Nay) - Với đàn bò sữa gần 70.000 con, TH true MILK chủ động canh tác phần lớn nguồn thức ăn thô xanh với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ từ khâu canh tác đến thu hoạch.

Giữa vùng đất Tây Nghệ An nắng gió, hơn 8.100 ha đất trồng cây nguyên liệu của nhà sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK luôn xanh mướt quanh năm. Phía sau những thảm cỏ tưởng chừng bất tận và những khối thức ăn sạch, giàu dinh dưỡng cho đàn bò sữa là hệ thống vận hành hiện đại, khép kín - nơi công nghệ cao trở thành người bạn đồng hành bền bỉ của đất và cây.

Ngoài một phần ngô bao tiêu thu mua cho người dân địa phương và một tỷ lệ nhỏ nguyên liệu nhập khẩu, Tập đoàn TH, đơn vị sở hữu thương hiệu quốc gia TH true MILK, trực tiếp canh tác nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò quy mô khổng lồ của mình. Các loại nguyên liệu phổ biến gồm cỏ (với nhiều loại cỏ trong đó nhiều nhất là mombasa – riêng mombasa đã chiếm khoảng 2.300 ha), ngô, cao lương, đậu tương và thỉnh thoảng còn có hướng dương.

Toàn bộ hoạt động canh tác được cơ giới hoá từ khâu làm đất, gieo trồng đến chăm sóc và thu hoạch, sử dụng hệ thống máy móc công nghệ cao từ các hãng máy hàng đầu thế giới như: John Deere, Kuhn, Abbey, Fliegl, Straumann… Các máy này đều có hiệu suất rất cao, từ đó không chỉ tạo ra giá trị sản phẩm lớn trên mỗi công lao động mà còn tiết kiệm nhiên liệu, gián tiếp bảo vệ môi trường. Sản phẩm tạo ra luôn đồng đều về chất lượng và giá thành phù hợp.

Công nghệ cao và tự động hóa được áp dụng ngay từ khâu làm đất, gieo hạt. Đất được làm tơi xốp bằng các loại máy công tác đa năng. Tiếp đó, sử dụng các dòng máy tiên tiến từ Mỹ như John Deere XP 1770 hay 1760NT đảm nhiệm công việc gieo hạt với độ chính xác cao. Máy gieo có thể cài đặt mật độ, khoảng cách hàng – cây, số hạt trên mỗi diện tích đất, đồng thời điều chỉnh độ sâu gieo và độ nén đất để tối ưu năng suất.

Quy trình chăm sóc cây trồng tại TH được cũng được hỗ trợ bởi hệ thống máy móc đồng bộ nhập khẩu từ Đức, Pháp, Israel… Đáng chú ý như dàn rải phân hữu cơ Strautmann đến từ Đức với dung tích lên tới 15m³. Thiết bị này cho phép phân phối phân bón một cách đều đặn và chính xác trên diện tích lớn, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đồng đều cho toàn bộ cánh đồng.

Các dàn tưới được vận hành và theo dõi, điều khiển từ xa qua điện thoại hoặc máy tính theo thời gian thực, có khả năng đo độ ẩm của đất để điều chỉnh lượng nước phù hợp.

Vào mùa thu hoạch, các cỗ máy thu hoạch đa năng - những "cỗ xe siêu tốc" trên cánh đồng được đưa vào vận hành. Không chỉ nhanh, máy còn đảm bảo độ chính xác cao với khả năng điều chỉnh linh hoạt độ cao và chiều dài cắt, phù hợp từng loại cây trồng và mục đích sử dụng.

Từ những hạt giống nhỏ bé được gieo xuống đất cho đến khi thành đồng cỏ xanh tươi hay những cuộn cỏ khô nặng hàng nửa tấn, hệ thống máy móc tiên tiến luôn hiện diện. Không chỉ tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất, công nghệ còn mang lại sự ổn định, chính xác và bền vững cho toàn bộ chuỗi quy trình canh tác, thu hoạch.

Sau khi thu hoạch, nguyên liệu được chế biến, phối trộn và lên công thức bằng các phần mềm và hệ thống máy móc hiện đại. Nhờ đó, chất lượng thức ăn đầu vào luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, góp phần đảm bảo nguồn dinh dưỡng ổn định, an toàn cho đàn bò, tạo nền tảng cho chuỗi sản xuất sữa tươi sạch, bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại đồng đất Việt Nam.

Mỗi ngày, đàn bò sữa TH ăn hết khoảng 2.000 tấn thức ăn, trong đó nguyên liệu thức ăn thô xanh từ các loại ngô, cỏ, hướng dương, cao lương chiếm khối lượng chủ yếu. Vì vậy việc nhân rộng các đồng cỏ ở đây là chuyện sống còn đối với dự án sữa tươi sạch có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD này.

Không chỉ ăn thức ăn sạch lành, đàn bò sữa TH được nuôi trong các chuồng trại ứng dụng công nghệ cao "đầu cuối của thế giới", được đeo chip ở chân để theo dõi sức khỏe toàn diện; được uống nguồn nước sạch xử lý bằng công nghệ Amiad tối tân. Cụm trang trại đã xác lập kỷ lục: Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới (năm 2020).