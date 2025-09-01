Những điều đặc biệt chỉ có ở mùa thu Hà Nội

(Ngày Nay) - Cứ đến độ đầu tháng Chín, Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa thu Hà Nội. Khung cảnh đẹp lãng mạn của hoa sữa, lá vàng, gió heo may… trở thành nét đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở mùa thu Hà Nội.

Cứ đến độ đầu tháng Chín, Hà Nội bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa thu Hà Nội. Khung cảnh đẹp lãng mạn của hoa sữa, lá vàng, gió heo may… trở thành nét đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở mùa thu Hà Nội.

______________

Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội lại khiến lòng người say đắm đến thế. Những con đường rợp lá vàng bay, hương hoa sữa ngạt ngào khắp con phố cùng những thức quà bình dị. Mùa thu Hà Nội không chỉ mang đến vẻ đẹp thiên nhiên bay bổng mà còn là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hà Nội. Nói vui, cứ vào thu, Hà Nội lại “tặng” cho người dân Thủ đô và du khách những đặc sản ẩm thực gây thương nhớ.

Nhiều người Hà Nội vẫn giữ cho mình một thói quen khó bỏ. Sáng mùa thu lành lạnh, khoác vội chiếc áo len mỏng rồi lên xe rẽ vào đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng ngắm lá vàng bay, ngắm những gánh thị nồng nàn giữa phố, gánh hàng hoa chỉ toàn cúc vàng, cúc họa mi, cúc thạch thảo… Ngắm “no” mắt xong kiểu gì cũng sà xuống các hàng quán, ăn những thức quà quen thuộc của Hà Nội như cốm vòng, sấu chín, chả rươi…

Nhắc đến đặc sản mùa thu Hà Nội thì không thể bỏ qua cốm - thức quà đặc biệt mà trời đất ban tặng cho mảnh đất Tràng An mỗi độ thu về. Những hạt cốm xanh dẻo, thơm nức được gói cẩn thận và chắc chắn trong một chiếc lá sen, bên ngoài buộc một cọng rơm non mang hơi thở của đồng nội.

Mùa thu Hà Nội cũng chẳng thể thiếu được sấu chín. “Thu chùng chình qua ngõ” cũng là lúc những quả sấu chín vàng. Sức hấp dẫn của loại quả này không chỉ đến từ vị ngọt ngọt, chua chua mà còn ở hương thơm vô cùng đặc biệt. Sấu Hà Nội còn được chế biến thành nhiều thức quà ăn vặt hấp dẫn như: ô mai sấu, nước sấu, sấu dầm…

Từ tháng 9 đến tháng 10 là mùa của rươi, những con rươi tươi sống dưới bàn tay chế biến khéo léo của các bà, các chị vốn “thanh lịch Tràng An” tạo nên món chả thơm ngon nức tiếng. Chả rươi Hà Nội ngon là phải nóng đều, bên ngoài vàng giòn, bên trong béo mềm, ngọt thịt, thoang thoảng mùi thơm vỏ quýt, lá gừng…

Trong những thức quà ngon đặc trưng của ẩm thực mùa thu Hà Nội còn có hồng xiêm Xuân Đỉnh ngọt ngào, thơm lừng. Chỉ khi thu về, những quả hồng xiêm da hồng, cát mịn, thơm, ngọt mát mới đúng mùa chín rộ. Mùa thu Hà Nội còn có bánh tôm giòn rụm, chả cá Lã Vọng, bún thang, phở gà… Mỗi món ăn đều mang hương vị đậm đà, tinh tế, thể hiện sự khéo léo và tài hoa của bàn tay người Hà Nội. Những này Thu dong duổi cùng bạn bè, quây quần bên người thân thưởng thức các món ăn đặc trưng của mùa thu là khoảnh khắc đáng nhớ và ấm áp nhất về Hà Nội.

Mỗi khi tiết trời vào thu, người Hà Nội lại háo hức đón Tết trung thu với những chiếc đèn lồng rực rỡ, đèn kéo quân truyền thống, các mâm cỗ đầy ắp và các trò chơi dân gian luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trung thu Hà Nội vỗ về biết bao thế hệ bằng những tiệm bánh trung thu cổ truyền ngọt ngào, xưa cũ. Dù các loại bánh hiện đại đã bắt đầu xâm nhập thị trường, nhưng những tiệm bánh trung thu cổ truyền vẫn đông nghịt khách. Từ bao đời nay, tiệm bánh cổ truyền nổi tiếng này vẫn sản xuất bánh trung thu theo kiểu truyền thống, giữ nguyên hương vị bánh nướng, bánh dẻo ngày xưa. Bánh nướng, bánh dẻo với nhân thập cẩm: đậu xanh, hạt sen, lạp xưởng… cùng với lá chanh thái nhỏ đem đến hương vị Tết Trung thu cổ truyền cho mọi nhà.

Năm nay, mùa thu Hà Nội hòa chung vào không khí lịch sử hào hùng khi cùng cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).

Không khí đón Thu năm nay khiến nhiều người bâng khuâng nhẩm lời bài hát: “Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình/Hà Nội mùa Thu, ôi xao xuyến trong lòng ta/Như bâng khuâng nghe gió đưa/Vang vọng giữa Ba Đình/Lời Người thu năm ấy/Màu cờ Thu năm ấy/Vẫn đây xanh trời mây…” (“Hà Nội mùa Thu”, tác giả Vũ Thanh).

Năm nay, các đơn vị, cơ quan Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc với nội dung tích cực, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị truyền thống và tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, đoàn kết dân tộc. Mùa thu Hà Nội thăng hoa với hàng trăm các chương trình, sự kiện lớn nhỏ cùng nhau tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công cuộc đổi mới để có được một Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Nhiều chương trình đang được nhân dân Thủ đô đón đợi: Lễ Duyệt binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng thánh Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 - 5/9; Cầu truyền hình trực tiếp (22/8); Triển lãm tranh Sơn mài “Mùa Xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (từ ngày 10/8 - 10/9), chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 31/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh), và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các nền tảng số; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 sẽ diễn ra vào tối 1/9 tại Sân vận động Mỹ Đình… Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, cổ động trực quan, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP, giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên cũng được tổ chức.

Với sự đầu tư công phu và quy mô chưa từng có, chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là những sự kiện văn hóa, mà còn là những là những điểm hẹn cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Các chương trình không chỉ đang kỷ niệm những mốc son hào hùng trong lịch sử, mà còn đang viết tiếp bản hùng ca của một dân tộc anh hùng, kiên cường, và đầy khát vọng vươn tới tương lai...

Năm nay, mùa thu Hà Nội hòa chung vào không khí lịch sử hào hùng khi cùng cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).