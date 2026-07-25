NSND Đỗ Quốc Hưng - một trong những giọng bass hàng đầu Việt Nam - làm Giám đốc Nhạc viện TPHCM

(Ngày Nay) -Chiều 25/7, tại Nhạc viện TPHCM, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện TPHCM cho TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân (TS.NSND) Đỗ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM (thời hạn bổ nhiệm 5 năm).

NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), từng theo đuổi nghệ thuật chèo trước khi gắn bó với nghiệp opera. Ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 1991. Tại đây, ông lần lượt hoàn thành các bậc học từ trung cấp, đại học, sau đại học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng như gắn bó với công tác giảng dạy, biểu diễn suốt hơn 3 thập kỷ.

NSND Đỗ Quốc Hưng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam. Ông từng giành nhiều giải thưởng danh giá, như: giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2004… và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Triều Tiên, Nga… Ông từng được mời làm việc tại Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Ngoài loại hình gắn bó là opera, NSND Quốc Hưng cũng mang đến cho khán giả những album âm nhạc đặc sắc, như: Hà Nội ơi! Thầm hát.., Những bản tình ca đỏ, Biển tình… Ở đó, ông không phô diễn kỹ thuật của một nghệ sĩ opera hàng đầu mà hướng tới sự trữ tình, nhẹ nhàng, gần gũi với khán giả đại chúng hơn.

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn và giảng dạy, NSND Đỗ Quốc Hưng còn quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Cuốn sách “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” – được xuất bản từ luận án tiến sĩ của ông – là một trong những tài liệu học thuật hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trước khi trở thành Giám đốc Nhạc viện TPHCM, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng từng đảm nhận các vị trí Chủ nhiệm khoa Thanh Nhạc, Phó giám đốc rồi Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các học trò thành danh của ông có thể kể đến NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, NSND Quốc Hưng bày tỏ sự xúc động khi được tin tưởng đảm nhận vị trí Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Ông khẳng định: “đây không chỉ là một mốc đánh dấu chặng đường phát triển của cá nhân mà hơn hết là một trọng trách lớn lao trước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước tập thể giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên Nhạc viện TPHCM”.

Để giữ vững vị thế trung tâm đào tạo âm nhạc hàng đầu trong khu vực và vươn tầm ra quốc tế, NSND Đỗ Quốc Hưng cam kết cùng tập thể ban giám đốc, tập thể nhà trường thực hiện tốt định hướng chiến lược: “nâng cao chất lượng đào tạo và đột phá trong bồi dưỡng tài năng; xây dựng và thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả không gian học thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế”.

“Với truyền thống 70 năm vẻ vang với khát vọng mạnh mẽ vươn tới tương lai, Nhạc viện TPHCM sẽ chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển văn học nghệ thuật của thành phố mang tên Bác và đất nước” – NSND Đỗ Quốc Hưng, tân giám đốc Nhạc viện TPHCM, bày tỏ sự tin tưởng.