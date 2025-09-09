NSND Mỹ Uyên diễn nhạc kịch lịch sử ở Hàn Quốc

(Ngày Nay) - NSND Mỹ Uyên sẽ biểu diễn vở nhạc kịch “Tướng Jang Han Sang” trong 4 suất vào các ngày 11, 12, 13 và 14/9 tại sân khấu đặc biệt ở Công viên Gubong, sông Namdaecheon, Uiseong, tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc.

Đó là lý do vì sao thời gian qua, Mỹ Uyên không nhận dự án nghệ thuật nào, để dành thời gian tích cực thu âm và tập luyện nhạc kịch với phần chuyển âm Hàn-Việt được nhạc sĩ Văn Tứ Quý hỗ trợ. Ekip tiết lộ thêm phần biểu diễn của NSND Mỹ Uyên sẽ bao gồm phần thoại kịch và vũ đạo hát trong chương 7; lột tả hoàn cảnh tướng quân Jang Han Sang chia tay vợ lên đường bảo vệ biên cương đất nước.

Khác với lần trước hồi tháng 4 là đi với cả một ê kíp của vở Đồng chí tham gia Liên hoan Sân khấu Busan, lần này Mỹ Uyên đi một mình. Cô được mời tham dự vào một dự án sân khấu đặc biệt, đó là một vở nhạc kịch lịch sử về vị tướng Jang Han Sang của Hàn Quốc và trở thành diễn viên Việt Nam duy nhất được mời tham gia vào vở kịch lịch sử này của xứ kim chi.

Trong vở Tướng Jang Han Sang này, NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai phu nhân Jang Han Sang (do nghệ sĩ Kim Jun Hyun thủ vai). Đây là vở nhạc kịch thực cảnh công phu dựa trên câu chuyện lịch sử có thật về tướng quân Jang Han Sang trong thời kỳ phát triển Hàn Quốc thế kỷ 17. Vở nhạc kịch được sáng tạo dưới bàn tay biên kịch và dàn dựng của Lee Jung Nam.

Trong vở nhạc kịch lần này, NSND Mỹ Uyên sẽ trình diễn những cung bậc cảm xúc của người vợ dành cho tướng quân và hát ca khúc mang màu sắc dân gian truyền thống vùng Uiseong.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác đặc biệt này, NSND Mỹ Uyên cho biết bắt đầu từ giữa hai Hiệp hội Sân khấu Busan & Hội Sân khấu TPHCM ký kết giao lưu văn hóa 3 năm, kể từ 2024. Nội dung ký kết xoay quanh các chương trình đối thoại và biểu diễn sân khấu. Đây là năm thứ 2 cả hai bên đã có những hoạt động sôi nổi về kịch nói. Chẳng hạn như tháng 4/2025, Hội Sân khấu TPHCM & Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ có chuyến lưu diễn đến thành Phố Busan, trao đổi giao lưu nghệ thuật, dưới lời mời chính thức của Hiệp hội Sân khấu Busan.

Trước đó, trong thời gian tiếp xúc trao đổi tại TPHCM, đạo diễn Lee Jung Nam đã trực tiếp thưởng thức 5 vở diễn có NSND Mỹ Uyên tham gia diễn xuất và đánh giá cao khả năng truyền tải cảm xúc và thông điệp của cô.

Vai diễn phu nhân tướng quân Jang Han Sang lần này là sự nối dài mối duyên nghệ thuật của cá nhân NSND Mỹ Uyên với tác giả - đạo diễn Lee Jung Nam.

Nhạc kịch Tướng Jang Han Sang là vở nhạc kịch lịch sử quy mô, công phu trong vận dụng nhiều thủ pháp, từ công nghệ trình chiếu 3D với sự hợp tác của La Maison Productions của Pháp, trên toàn bộ sân khấu và mặt nước của trung tâm văn hóa Uiseong. Ekip vở diễn kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức tầm quan trọng của các nhân vật lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào về văn hóa. Trước khi ra mắt, báo chí Hàn Quốc đã có dự cảm đây là tác phẩm nhạc kịch thực cảnh hùng sử tuyệt đẹp.

Bạn diễn của NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Kim Jun Hyun đảm nhận vai tướng Jang Han Sang là một nghệ sĩ nhạc kịch hàn lâm. Kim Jun Hyun đã tham gia lưu diễn tại nhiều nước trên thế giới; đảm nhận vai chính diễn hát rất nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như Vua sư tử, Evita, Mèo cưng, Siêu Sao Jesus, Christ và Asia....