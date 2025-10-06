Ông Zelensky đề xuất ngừng bắn trên không

(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.
Tổng thống Zelensky khẳng định một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn khả thi và lệnh ngừng bắn này có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và triển khai nhanh các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không.
Truyền thông Nga đánh giá đây có thể là sự thay đổi trong đường lối chính sách của Kiev trong bối cảnh Moskva thực hiện cuộc tấn công lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng khí đốt và điện của Ukraine, với sự hỗ trợ của vũ khí chính xác tầm xa. Giới chức cấp cao Nga cho biết tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công và có thể gây khó khăn lớn cho Ukraine trong bối cảnh thời tiết lạnh giá.
Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc không kích của Nga trong đêm 4/10 đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Zaporizhzhia thuộc Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc. Một số lượng lớn hộ gia đình ở Zaporizhzhia đã bị mất điện. Bộ Năng lượng đang phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại các vùng Chernihiv và Sumy. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công này.
(Ngày Nay) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ TW đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.
(Ngày Nay) - Sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt.
(Ngày Nay) - Niêm yết giá là một khâu quan trọng trong công việc của các siêu thị, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hành vi của khách hàng, qua đó quyết định doanh thu. Nhưng dường như cuộc cách mạng công nghệ vẫn chưa phủ sóng nơi này, cho đến khi trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện.
(Ngày Nay) - Theo giới quan sát, tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu len lỏi vào giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại nước này - từ lon súp đến phụ tùng ô tô - ngay cả khi lạm phát chung vẫn đang tăng ở mức vừa phải.
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet (Canada), cho biết số ca ung thư mới trên toàn thế giới có thể tăng hơn 60% trong 25 năm tới sẽ tăng vọt từ 19 triệu ca của năm 2024 lên 30,5 triệu ca mỗi năm vào năm 2050.
(Ngày Nay) - Nổi bật trong tuần qua (từ ngày 29/9-5/10), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(Ngày Nay) - Ngày 5/10, tại Cung Trúc Lâm - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban Quản lý di tích, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định”.
(Ngày Nay) - Phía Australia cho biết, Việt Nam luôn nằm trong trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và ngành giáo dục quốc tế Australia, cũng như coi trọng thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.
(Ngày Nay) - Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.