Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga tập kích gây thương vong

(Ngày Nay) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công của Nga nhằm vào Ternopol.

Theo AFP, nhà chức trách Ukraine ngày 19/11 cáo buộc một cuộc tập kích của Nga trong đêm nhằm vào Ternopol đã khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại thành phố miền Tây này kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội: “Tại Ternopol, các tòa chung cư 9 tầng đã bị đánh trúng… hàng chục người được xác định bị thương và đáng buồn là có 9 người thiệt mạng.”

Nhà lãnh đạo Ukraine đăng hình ảnh và video cho thấy các tòa nhà nhiều tầng bị phá hủy, bao trùm bởi khói, được cho là hậu quả sau vụ tấn công.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại: “Có thể vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát".

Trong những tháng gần đây, Moskva đã tăng cường các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hàng ngày, nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine và đánh trúng nhiều địa điểm dân sự trước mùa Đông.

Trong đợt tấn công mới nhất trong đêm, Nga bị cáo buộc đã phóng hơn 470 UAV và 48 tên lửa các loại.

Nhà chức trách địa phương tuyên bố các vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại tỉnh Kharkov ở Đông Bắc và tỉnh Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Trước đó, ngày 12/11, các ngoại trưởng Nhóm G7 đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine sau khi kết thúc cuộc họp quan trọng tại Canada.

Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, các ngoại trưởng của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã khẳng định "sự ủng hộ không lay chuyển đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine," đồng thời nhấn mạnh: "Cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức một cách khẩn cấp."

Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tuyên bố cho biết các kịch bản được thảo luận bao gồm khả năng "tận dụng thêm tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa" tại các quốc gia G7 - một chiến lược phức tạp đang được tranh luận gay gắt trong Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha, được mời tham dự cuộc họp, đã kêu gọi G7 gia tăng sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin và củng cố năng lực chiến đấu của Kiev.

Trong khi đó, cùng ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã đưa ra nhận định bi quan về triển vọng của Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga, sau những thắng lợi gần đây của Moskva ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Crosetto cho biết: "Như tôi đã nói trong nhiều tháng qua, tình hình ở Ukraine chắc chắn không được cải thiện, và thật khó để tưởng tượng rằng nó sẽ được cải thiện, bất kể viện trợ quân sự."

Ông Crosetto cũng tiết lộ đã hủy kế hoạch thăm Washington trong tuần này, thay vào đó sẽ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Nhóm E5 gồm Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Anh, dự kiến diễn ra tại Berlin ngày 14/11.

Ông đưa ra thông báo này sau khi nhật báo La Repubblica đăng tải bài viết cho rằng có sự phản đối trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni đối với ý tưởng mua vũ khí Mỹ cho Kiev.