Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu đợt tấn công “quy mô lớn”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.
Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu đợt tấn công “quy mô lớn”

AFP đưa tin Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraine rạng sáng 13/11 đang hứng chịu một cuộc tấn công “quy mô lớn,” trong bối cảnh các nhà báo của AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố.

Trên Telegram, ông Klitschko nói rằng lực lượng phòng không đang hoạt động tại Kiev và có 2 người bị thương ở quận phía Đông Dniprovsky.

Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.

Theo thị trưởng Klitschko, một đám cháy bùng phát trên mái một tòa nhà dân cư 5 tầng tại quận Solomyansky, trong khi nhiều yêu cầu hỗ trợ y tế được ghi nhận ở các quận Desnyansky và Shevchenkivsky. Một vụ cháy khác xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Podilsky.

PV
Ukraine Kiev An ninh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn nạn dùng AI gian lận thi cử ở Hàn Quốc
Vấn nạn dùng AI gian lận thi cử ở Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Sau khi phát hiện các vụ gian lận tập thể bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Korea và Đại học Yonsei, nhiều trường khác, trong đó có Đại học Quốc gia Seoul, cũng ghi nhận các trường hợp tương tự, cho thấy tình trạng sử dụng AI để gian lận thi cử tại Hàn Quốc đang lan rộng bất kể hình thức thi trực tuyến hay trực tiếp.