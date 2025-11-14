Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu đợt tấn công “quy mô lớn”

(Ngày Nay) - Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.

AFP đưa tin Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraine rạng sáng 13/11 đang hứng chịu một cuộc tấn công “quy mô lớn,” trong bối cảnh các nhà báo của AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố.

Trên Telegram, ông Klitschko nói rằng lực lượng phòng không đang hoạt động tại Kiev và có 2 người bị thương ở quận phía Đông Dniprovsky.

Theo thị trưởng Klitschko, một đám cháy bùng phát trên mái một tòa nhà dân cư 5 tầng tại quận Solomyansky, trong khi nhiều yêu cầu hỗ trợ y tế được ghi nhận ở các quận Desnyansky và Shevchenkivsky. Một vụ cháy khác xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Podilsky.