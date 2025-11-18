Ukraine và Pháp ký ý định thư mua 100 máy bay chiến đấu Rafale

(Ngày Nay) - Ukraine ký thỏa thuận mua tới 100 máy bay Rafale và hệ thống quốc phòng mới từ Pháp, mở ra bước tiến lớn trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Ngày 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một ý định thư về việc Ukraine có thể mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp.

Theo Tổng thống Zelensky, đây là sự kiện “lịch sử” khi Ukraine lần đầu tiên sở hữu loại tiêm kích này cũng như các hệ thống phòng không thế hệ mới.

Tại căn cứ Villacoublay, ở phía Tây Nam Paris Tổng thống Pháp đã đón tiếp người đồng cấp Ukraine. Các doanh nghiệp quốc phòng Pháp giới thiệu với ông Zelensky những vũ khí khí tài tiêu biểu của họ.

Theo Điện Élysée, thỏa thuận này, với tầm nhìn 10 năm, bao gồm những hợp đồng tiềm năng trong tương lai về việc Ukraine mua các trang bị quốc phòng mới của Pháp, gồm khoảng 100 máy bay Rafale cùng vũ khí đi kèm, hệ thống phòng không SAMP-T thế hệ mới, các hệ thống radar, bom lượn AASM Hammer và các loại thiết bị bay không người lái.

Đây là chuyến thăm thứ 9 của nhà lãnh đạo Ukraine tới Pháp kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, trong bối cảnh tình hình trên chiến trường trở nên khó khăn với Ukraine khi mùa Đông đang đến gần.

Trong tháng trước, Tổng thống Ukraine cũng đã ký một ý định thư nhằm mua 100-150 máy bay tiêm kích Gripen của Thụy Điển.