Triều Tiên lên án Hội nghị An ninh thường niên Hàn Quốc - Mỹ

Ngày 8/11, Triều Tiên đã lên án cuộc đàm phán an ninh thường niên diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo về các hành động đáp trả mạnh mẽ.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết. Triều Tiên sẽ có hành động mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh to lớn của mình.
Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết đang "tham vấn chặt chẽ" với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.
Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nêu rõ: “Dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với quân nhân hoặc lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh của Mỹ, nhưng vụ phóng đang gây bất ổn".
(Ngày Nay) - Tối 7/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13 và giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên 11.400 cán bộ, chiến sĩ đã được các đơn vị điều động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.
(Ngày Nay) - Thông tin về dự thảo Luật Phòng bệnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Phạm Đức Mạnh cho biết dự thảo Luật Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa năm điều và sửa đổi 39 điều còn phù hợp của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 10/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2025 đạt 1.732.942 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.
(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.