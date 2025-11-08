Triều Tiên lên án Hội nghị An ninh thường niên Hàn Quốc - Mỹ

(Ngày Nay) - KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết.

Ngày 8/11, Triều Tiên đã lên án cuộc đàm phán an ninh thường niên diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo về các hành động đáp trả mạnh mẽ.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết. Triều Tiên sẽ có hành động mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh to lớn của mình.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết đang "tham vấn chặt chẽ" với các đồng minh và đối tác sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nêu rõ: “Dù chúng tôi đánh giá rằng sự kiện này không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với quân nhân hoặc lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh của Mỹ, nhưng vụ phóng đang gây bất ổn".