Phái đoàn Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán ở Saudi Arabia

(Ngày Nay) - Mùa hè 2025, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia Trại hè 2025 – một trong những chương trình trại hè uy tín do Trung tâm UNESCO vì Hòa bình (Hoa Kỳ) tổ chức, với Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam (UNET) là đối tác giáo dục và đơn vị tuyển sinh độc quyền tại Việt Nam.

(Ngày Nay) - Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, đồng thời phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.