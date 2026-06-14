Phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

(Ngày Nay) - Việc tăng cường phân cấp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sẽ giúp cho vùng lõi khó khăn của cả nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn

Rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, dễ thực hiện



Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định, giai đoạn 2026 - 2035 là thời kỳ bứt phá để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với mặt bằng chung của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho rằng, hướng dẫn thực hiện Hợp phần phát triển kinh tế xã hội (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS) không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là yêu cầu cấp thiết để khơi thông các nguồn lực.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nếu văn bản hướng dẫn chậm ban hành, hoặc không rõ ràng, các địa phương sẽ rơi vào tình trạng lúng túng khi xác định đối tượng thụ hưởng, nội dung hỗ trợ và trách nhiệm phối hợp, dẫn đến sự chậm trễ trong việc đưa chính sách đến với người dân.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh, đây là sự cụ thể hóa tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên chỉ đạo.

Thay vì những quy định "áp đặt" cứng nhắc từ Trung ương, lần này Hợp phần phát triển kinh tế xã hội hướng tới việc tạo ra một khung khổ pháp lý linh hoạt. Điều này cho phép chính quyền các tỉnh, thành phố dựa trên đặc thù về địa lý, văn hóa và điều kiện kinh tế của mình để đưa ra các quyết định phù hợp nhất.

“Mục tiêu là để mỗi đồng vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khi đổ về vùng dân tộc miền núi đều phát huy tối đa hiệu quả”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, cán bộ phụ trách công tác dân tộc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc cho rằng, thời gian qua, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nhiều địa phương đã có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Nhiều ý kiến đề xuất cần đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các gói hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Đồng thời, vấn đề chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được đưa ra thảo luận để đảm bảo việc triển khai sẽ là một "mạch máu" thông suốt, không bị nghẽn bởi các quy định từ các ngành khác.

Tại cuộc Hội thảo tham vấn hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Hợp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn I: 2026-2030) do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức mới đây, Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định: "Mục tiêu cuối cùng không chỉ là ban hành văn bản đúng tiến độ mà quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế phù hợp với thực tiễn, giúp đồng bào DTTS và miền núi tiếp cận chính sách nhanh hơn, hiệu quả hơn".

Thông điệp Thứ trưởng Y Vinh Tơr xác định: "Rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, dễ thực hiện" là kim chỉ nam cho việc hoàn thiện những khâu cuối cùng của dự thảo Thông tư. Khi trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được làm rõ; khi nguồn lực được bố trí tương xứng và quy trình thực hiện đơn giản, dễ hiểu thì chính sách mới thực sự "chạm" được đến đời sống của người dân.

Việc triển khai thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đưa vùng đồng bào DTTS và miền núi tiến cùng nhịp bước với sự phát triển chung của đất nước.