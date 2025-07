Phân công soạn thảo 120 văn bản quy định chi tiết 33 luật, nghị quyết

(Ngày Nay) - Loại da nhân tạo này giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, làm lành vết thương nhanh gấp đôi so với phương pháp hiện tại và có thể thay đổi toàn diện cách điều trị bỏng nặng.

(Ngày Nay) - Sun Life Châu Á (Sun Life Asia) vừa công bố Chỉ số Khả năng Ổn định Tài chính 2025 lần thứ hai với chủ đề Cân bằng nhu cầu hiện tại và mục tiêu tương lai (Sun Life Asia Financial Resilience Index: Balancing today’s needs and tomorrow’s goals), cung cấp cái nhìn toàn diện về cách người dân tại các quốc gia trong khu vực đang quản lý tài chính cá nhân trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.