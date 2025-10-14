Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông

(Ngày Nay) - Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa 2025-2026 chính thức khởi động tại Pháp ngày 14/10, trong bối cảnh giới y tế lo ngại một đợt dịch cúm nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông tới, nhất là sau khi khoảng 17.600 người dân nước này đã bị tử vong do virus cúm hồi năm ngoái.

Như thường lệ, chiến dịch tiêm chủng tập trung vào nhóm người dễ bị tổn thương nhất, gồm người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, ung thư, béo phì nặng), phụ nữ mang thai và người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc. Nhóm đối tượng này được tiêm miễn phí với 5 loại vaccine được điều chỉnh theo các chủng virus H1N1, H3N2 và B/Victoria đang lưu hành mạnh ở Nam bán cầu.

Theo Giáo sư Bruno Lina, Giám đốc Trung tâm Tham chiếu quốc gia về virus đường hô hấp tại thành phố Lyon, hiệu quả của các vaccine năm nay dao động từ 40-70% tùy chủng virus, cao hơn so với mùa 2024. Các đối tượng ưu tiên có thể tiêm cùng lúc với vaccine phòng COVID-19, trong bối cảnh tỷ lệ ca nhiễm SARS-CoV-2 đang tăng trở lại tại Pháp.

Bác sĩ Anne-Claude Crémieux, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, lưu ý: “Cúm mùa thường bị xem nhẹ, nhưng đó là sai lầm. Đây là bệnh có thể gây tử vong hàng chục nghìn người mỗi năm.” Trong mùa cúm 2024–2025, Pháp ghi nhận 30.000 ca nhập viện và 17.600 ca tử vong, cho thấy bao phủ vaccine vẫn là thách thức lớn của y tế công cộng.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (SPF), chỉ 46,5% người thuộc nhóm nguy cơ cao đã được tiêm phòng trong mùa trước, và phần lớn tiêm muộn khi dịch đã đạt đỉnh. Ở nhóm người trên 65 tuổi, tỷ lệ tiêm đạt 53,7%, dù 80% trong số họ cho biết sẵn sàng tiêm. Với nhóm mắc bệnh mạn tính, tỷ lệ này chỉ đạt 25,3% – thấp hơn nhiều so với mục tiêu 75% do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị. Đáng chú ý, gần 80% bệnh nhân phải vào khoa hồi sức vì cúm trong mùa 2024–2025 là người chưa được tiêm vaccine.

Nhóm người cao tuổi vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chiếm 60% số ca nhập viện vì cúm, đồng thời có nguy cơ tim mạch cao hơn. Để cải thiện hiệu quả bảo vệ, năm nay Pháp lần đầu tiên triển khai hai loại vaccine chuyên biệt cho người trên 65 tuổi: Efluelda của tập đoàn Sanofi, chứa lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần so với loại tiêu chuẩn; và Fluad của công ty Seqirus (Australia), có bổ sung chất kích hoạt miễn dịch giúp tăng phản ứng của cơ thể. Cả hai loại đã được sử dụng an toàn hơn 10 năm tại Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng thông tin về việc khuyến nghị hai loại vaccine này chưa được truyền thông rõ ràng. Theo Giáo sư Odile Launay thuộc Đại học Paris Cité, “khuyến cáo dành riêng cho người cao tuổi không được in trên giấy mời tiêm, khiến nhiều người không biết mình có lựa chọn vaccine hiệu quả hơn.” Giá của các vaccine này cũng cao hơn – khoảng 32 euro - so với 12 euro của loại thông thường.

Lần thứ hai liên tiếp, chiến dịch tiêm phòng cũng mở rộng cho trẻ em từ 2 đến 17 tuổi, kể cả khi không mắc bệnh nền. Bảo hiểm y tế chi trả 65% chi phí, song theo Giáo sư Crémieux, việc triển khai còn hạn chế vì thiếu vaccine xịt mũi – loại được khuyến nghị cho trẻ nhỏ tại Anh và Mỹ để giảm lây lan virus trong cộng đồng.

Người trưởng thành khỏe mạnh vẫn có thể tự nguyện tiêm phòng với chi phí khoảng 20 euro (bao gồm giá vaccine và phí tiêm tại hiệu thuốc). Các bác sĩ nhấn mạnh rằng, ngay cả với người không có nguy cơ cao, tiêm vaccine giúp tránh biến chứng và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Giới chuyên môn cho biết, dù tiêm nhắc lại hằng năm có thể làm giảm nhẹ phản ứng miễn dịch, hiệu quả bảo vệ tổng thể vẫn duy trì ở mức cao. Theo Giáo sư Crémieux, vấn đề đặt ra không phải là ngừng tiêm hằng năm, mà là “nâng cao chất lượng vaccine để phản ứng miễn dịch bền hơn.”

Ngoài tiêm chủng, Bộ Y tế Pháp khuyến cáo người dân duy trì các thói quen vệ sinh cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang khi có triệu chứng và đảm bảo thông thoáng nơi ở - những biện pháp đã bị lãng quên sau đại dịch COVID-19.