(Ngày Nay) - Việc ký quy chế nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trọng tâm là bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu.

Ngày 21/4, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử đã ký quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà với các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân 10 phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vào tháng 9/2023, trở thành Di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Theo UNESCO, Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà được xem là bảo tàng địa chất, chứa đựng những di sản với giá trị nổi bật toàn cầu, nơi chứng kiến những thay đổi đặc trưng trong lịch sử phát triển của trái đất.

Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà là di sản liên tỉnh giữa tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng, trong đó Vịnh Hạ Long là di sản có địa bàn rộng tiếp giáp với 10 phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có nhiều hoạt động kinh tế-xã hội liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử đã tổ chức ký quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà với các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân 10 phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trọng tâm là bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu, bảo tồn yếu tố gốc của di sản, bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học...

Việc tổ chức ký quy chế phối hợp cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản; tuân thủ các quy định về bảo vệ Di sản theo Công ước quốc tế và theo quy định pháp luật Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm hại đến Vịnh Hạ Long; khắc phục những khó khăn, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực, tạo liên kết vùng, không gian du lịch, nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Nội dung phối hợp theo quy chế, gồm xây dựng cơ chế, quy định quản lý; tuyên truyền, quảng bá; quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ giá trị di sản; bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, môi trường; quản lý, phát triển du lịch, hoạt động giao thông, đường thủy nội địa, hoạt động thủy sản; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa...

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân 10 địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử trong công tác quản lý, bảo vệ di sản theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.