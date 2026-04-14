Không gian văn hóa Bangladesh rực rỡ tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 14/04, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp cùng Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Pohela Boishakh 1433 – Tết cổ truyền của Bangladesh tại khuôn viên nhà trường. Đây là sự kiện văn hóa quốc tế đặc sắc, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa Bangladesh tới bạn bè Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Pohela Boishakh không chỉ là ngày khởi đầu năm mới theo lịch Bengali mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, hy vọng và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Lễ kỷ niệm Pohela Boishakh 1433 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã thu hút sự tham dự đông đảo của đại diện Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam, lãnh đạo nhà trường, các đại sứ và nhà ngoại giao quốc tế, cộng đồng người Bangladesh tại Việt Nam cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Tại buổi lễ, Ngài MD Lutfor Rahman chia sẻ: “Pohela Boishakh là một trong những lễ hội sôi động và được yêu mến nhất tại Bangladesh. Đây là ngày đầu tiên của lịch Bengali, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, hy vọng và đổi mới”.

Theo Đại sứ, vào ngày này, người dân Bangladesh trên khắp cả nước – không phân biệt tuổi tác, tôn giáo hay tầng lớp xã hội – cùng nhau tụ họp, chào đón năm mới bằng những cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu, âm nhạc truyền thống, biểu diễn văn hóa và những bữa tiệc ấm cúng.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cũng nhấn mạnh: “Pahela Boishakh theo chúng tôi không chỉ đơn thuần là ngày đầu năm mới theo lịch Bengali, mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu, của hy vọng, của tinh thần đoàn kết, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc”.

Là đơn vị phối hợp tổ chức, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã đồng hành cùng Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam nhằm mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu. Sự kiện không chỉ tạo dịp kết nối quốc tế mà còn thể hiện rõ định hướng giáo dục của nhà trường: đào tạo nguồn nhân lực không chỉ vững chuyên môn mà còn giàu trải nghiệm văn hóa, có khả năng hội nhập quốc tế.

Ngài MD Lutfor Rahman đặc biệt lưu ý điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa: “Ở nhiều khía cạnh, Pohela Boishakh rất giống với Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Cả hai đều là dịp tôn vinh sự đổi mới, đoàn kết và niềm lạc quan cho tương lai. Đây là thời điểm để gia đình và cộng đồng sum họp, vừa gìn giữ truyền thống vừa hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Tinh thần văn hóa chung này càng làm bền chặt thêm mối quan hệ giữa hai dân tộc”.

Chương trình lễ kỷ niệm được tổ chức phong phú với sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Sau phần đón tiếp đại biểu và khai mạc, sự kiện trình chiếu tư liệu trực quan giới thiệu tổng quan về văn hóa Nam Á, tập trung vào các hoạt động diễu hành, âm nhạc truyền thống và đời sống sinh hoạt đặc trưng của người dân Bangladesh.

Tiếp nối là chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với nhiều tiết mục ấn tượng: sinh viên Việt Nam biểu diễn múa trên nền nhạc truyền thống “Eso He Boishakh Eso Eso” trong trang phục Saree do phía Bangladesh trao tặng; cộng đồng người Bangladesh tại Việt Nam trình diễn múa và âm nhạc dân gian đặc trưng; cùng phần trình diễn thời trang truyền thống Bengali do đại diện Bangladesh và sinh viên Việt Nam phối hợp thực hiện, giới thiệu từ trang phục Saree cổ truyền đến các thiết kế mang đậm âm hưởng văn hóa Bengali hiện đại.

Song song với sân khấu chính, các khu vực trải nghiệm bên lề cũng được bố trí đa dạng, gồm không gian thưởng thức ẩm thực truyền thống, gian hàng thủ công mỹ nghệ, khu vực trò chơi dân gian và các hoạt động tương tác văn hóa dành cho đại biểu và sinh viên.

Thông qua sự kiện ý nghĩa trên, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết đào tạo chuyên môn với trải nghiệm văn hóa thực tiễn. Hoạt động không chỉ đa dạng hóa môi trường học tập mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy khả năng hội nhập quốc tế của sinh viên.

Đồng thời, lễ kỷ niệm Pohela Boishakh 1433 đã trở thành một “lớp học mở”, giúp sinh viên học tập qua trải nghiệm thực tế, giao lưu và kết nối trực tiếp với cộng đồng quốc tế ngay trong khuôn viên nhà trường, khẳng định chiến lược phát triển gắn liền với hội nhập toàn cầu của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của Pohela Boishakh chính là Mangal Shobhajatra – cuộc diễu hành lớn đầy màu sắc, tượng trưng cho sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác và thể hiện khát vọng chung của người dân. Sự kiện này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại vào năm 2026, phản ánh những giá trị nhân văn sâu sắc của xã hội Bangladesh.