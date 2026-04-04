Thống nhất triển khai quy chế phối hợp quản lý tàu du lịch giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ

(Ngày Nay) - Ngày 3/4, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã làm việc với phía thành phố Hải Phòng nhằm thống nhất triển khai quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ.
Tại vịnh Hạ Long, du thuyền là hình thức du lịch truyền thống.
Hai bên đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung cụ thể trong quá trình triển khai, trong đó có điều kiện bán vé, quy trình kiểm soát tham quan và yêu cầu bắt buộc về hợp đồng neo đậu đối với các phương tiện thủy. Theo đó, việc bán vé chỉ áp dụng đối với các phương tiện đã được Cảng vụ cấp phép rời cảng, bến; chủ tàu phải có hợp đồng neo đậu tại các cảng, bến thuộc vùng nước của cả Quảng Ninh và Hải Phòng, đồng thời ký hợp đồng mua bán vé tham quan với Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử. Thời gian bán và kiểm soát vé được thực hiện từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30 hằng ngày, với hình thức linh hoạt, kết hợp giữa bán trực tiếp và ứng dụng công nghệ nhằm tạo thuận lợi cho du khách.

Hai bên cũng thống nhất các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ và yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát hành trình bằng công nghệ GPS/AIS, qua đó tăng cường kiểm tra liên ngành, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường di sản. Các nhiệm vụ phối hợp cụ thể giữa các cơ quan chức năng của hai địa phương cũng được thảo luận nhằm xử lý vi phạm, hỗ trợ du khách kịp thời cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên đã ký biên bản thống nhất triển khai quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ với mục tiêu tăng cường liên kết quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của hai địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ bền vững di sản thiên nhiên thế giới.

Trước đó, ngày 26/3, UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hải Phòng đã ký kết quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Quy chế phối hợp giữa hai địa phương bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4.

Việc khai thông tuyến du lịch vịnh Hạ Long – vịnh Lan Hạ dự kiến mỗi ngày sẽ có thêm khoảng từ 5.000 đến 6.000 du khách trong nước và quốc tế, trên 50 tàu nghỉ đêm đi từ vịnh Lan Hạ sang vịnh Hạ Long. Điều này mở ra dư địa phát triển mới cho vịnh Hạ Long, khi kết nối với thành phố Hải Phòng./.

