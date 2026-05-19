Sức hút từ di sản và tầm vóc mới của Khu du lịch Quốc gia Kim Liên

(Ngày Nay) - Tháng Năm về, hàng triệu trái tim đồng bào và du khách quốc tế lại hành hương hướng về làng Sen, làng Hoàng Trù, xã Kim Liên quê Bác.

Giữa không gian ngát hương sen và thanh âm trầm ấm của những lời thuyết minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên năm nay đón nhận công nhận Khu du lịch quốc gia từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị của di sản lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mở ra tầm vóc mới, tạo đòn bẩy chiến lược cho du lịch xứ Nghệ bứt phá trong dòng chảy hội nhập và phát triển.

Tháng Năm về thăm quê Bác

Đông đảo người dân và du khách về thăm Khu Di tích Kim Liên dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Dưới cái nắng đầu hè đặc trưng của miền Trung, dọc theo con đường dẫn vào Khu di tích Kim Liên, hình ảnh dòng người nối đuôi nhau, lặng lẽ và trật tự tiến vào gian nhà tranh đơn sơ của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan đã trở thành biểu tượng đẹp. Từ cụ già tóc bạc phơ được con cháu dìu đi, những cựu chiến binh ngực lấp lánh huân chương, cho đến các em nhỏ khăn quàng đỏ thắm và cả những người bạn quốc tế xa xôi, tất cả đều chung một tấm lòng thành kính hướng về Người.

Quệt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên má, ông Nguyễn Văn Hùng, 72 tuổi, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ: "Đây là lần thứ ba tôi về thăm quê Bác vào đúng dịp tháng Năm. Mỗi lần đứng dưới mái nhà tranh mộc mạc này, nhìn chiếc võng gai, bộ phản gỗ, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Sự giản dị của một vị lãnh tụ vĩ đại giúp chúng tôi tự soi rọi lại bản thân, sống trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội".

Anh David Miller, du khách đến từ nước Pháp cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi lần đầu đặt chân đến Kim Liên: "Tôi đã đọc nhiều tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng khi trực tiếp đến đây, nhìn thấy không gian sống thuở niên thiếu của Người, tôi mới thực sự hiểu tại sao thế giới lại khâm phục Người đến thế. Một vĩ nhân lịch sử xuất thân từ một ngôi làng vô cùng yên bình và giản dị".

Đứng trước dòng người bất tận ấy, những thuyết minh viên tại Khu di tích - "sứ giả" kết nối quá khứ và hiện tại đang phải làm việc với hơn 200% công suất. Chị Phùng Thị Hương Giang, thuyết minh viên có hơn 10 năm gắn bó với di tích, bộc bạch: "Dịp cao điểm tháng Năm, dù khan tiếng, mệt mỏi vì nắng nóng, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má du khách lúc nghe kể về tuổi thơ của Bác hay sự hy sinh của thân mẫu Hoàng Thị Loan, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chúng tôi luôn tự nhủ phải truyền tải bằng cả trái tim để mỗi người khi rời Kim Liên đều mang theo một ngọn lửa ấm áp của lòng biết ơn".

Trải qua hơn một thế kỷ, những giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại. Hàng trăm đoàn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên từ khắp các tỉnh thành đã chọn Kim Liên làm điểm đến cho các hoạt động ngoại khóa, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn và báo công dâng Bác.Đối với thế hệ trẻ, chuyến đi này là một "tiết học Lịch sử đặc biệt". Việc tận mắt chứng kiến lối sống giản dị của gia đình Bác giúp người trẻ hiểu rõ là tinh thần "cần, kiệm, liêm, chính". Những câu chuyện về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành bắt nguồn từ chính lòng yêu nước của người cha và tình yêu thương của người mẹ tại mảnh đất này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Chị Nguyễn Thu Hương, một giáo viên Lịch sử dẫn đoàn học sinh từ Hà Nội vào thăm, chia sẻ: "Tôi muốn các em hiểu rằng, lòng yêu nước không phải là điều gì đó quá cao siêu. Nó bắt đầu từ sự biết ơn, từ việc học tập tốt và sống có trách nhiệm. Và không nơi nào dạy các em điều đó chân thực hơn quê hương của Bác Hồ".

Đặc biệt, công tác đón tiếp năm nay được Ban Quản lý Khu di tích phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đảm bảo tính trang nghiêm và chu đáo. Việc ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh tự động và điều phối dòng người đã giúp trải nghiệm của du khách trở nên trọn vẹn hơn, giảm thiểu tình trạng ùn ứ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị lịch sử và không gian yên bình vốn có của làng quê Việt Nam thế kỷ trước.

Khu du lịch quốc gia: Bước ngoặt chiến lược phát triển văn hóa - kinh tế

Giữa không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, niềm vui của người dân xứ Nghệ như được nhân lên gấp bội khi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ký quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đây được xem là một "cú hích" lịch sử, nâng tầm vị thế của điểm đến này trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Khu du lịch quốc gia Kim Liên có quy mô hơn 10.500 ha. Trong đó, khu trung tâm du lịch rộng gần 8.946 ha, bao gồm toàn bộ xã Kim Liên cùng một phần các khu vực lân cận. Trung tâm dịch vụ du lịch được quy hoạch tại phường Thành Vinh với diện tích khoảng 1.554 ha, kết nối với Kim Liên bằng tuyến quốc lộ 46A dài khoảng 10km. Nằm cách trung tâm Thành phố Vinh (cũ) khoảng 13km, Kim Liên từ lâu đã là điểm đến đặc biệt trong hành trình về nguồn của nhiều thế hệ người Việt. Không gian làng quê xứ Nghệ với mái nhà tranh, hàng rào dâm bụt, ao sen và những con đường nhỏ đã trở thành hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Việc công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên là sự ghi nhận xứng tầm đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc biệt của mảnh đất này. Đây là cơ sở pháp lý và thương hiệu quốc gia để thu hút các nguồn lực đầu tư lớn, chuyên nghiệp. Định hướng của ngành, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kim Liên trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử - nguồn cội mang tầm quốc tế, làm mẫu hình cho việc bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện này mở ra cơ hội vàng nhưng cũng đặt lên vai chính quyền địa phương những trọng trách mới trong việc quản lý, quy hoạch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mạch nguồn văn hóa Kim Liên giờ đây không chỉ đóng vai trò giáo dục truyền thống mà đã trở thành động lực kinh tế trực tiếp cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nêu rõ, Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bước ngoặt quan trọng để hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Nghệ An. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kết nối đồng bộ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch vệ tinh như du lịch canh nông, phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng của Kim Liên gắn liền với chuỗi cung ứng dịch vụ. Tỉnh cam kết sẽ phát triển kinh tế du lịch nhưng quyết giữ vững sự tôn nghiêm, tính nguyên trạng và không gian văn hóa làng quê cốt lõi của di tích, đảm bảo lợi ích sinh kế bền vững cho người dân.

Danh hiệu Khu du lịch quốc gia chính là đóa hoa sen ngát hương nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như một lời hứa sắt son về việc biến niềm tự hào di sản thành hành động, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.