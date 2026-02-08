Phát huy nguồn lực kiều bào vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc

(Ngày Nay) - Chương trình Xuân Quê hương 2026 thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trao đổi và đóng góp của kiều bào vào sự thịnh vượng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức từ ngày 19-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình với nhiều sự kiện phong phú, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của Chương trình; đồng thời gửi thông điệp nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần đồng hành, trách nhiệm và đóng góp thiết thực của kiều bào đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

- Xuân Quê hương 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chương trình năm nay trong việc kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Chương trình Xuân Quê hương 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa-tinh thần mang ý nghĩa sum họp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn là một sự kiện quan trọng về đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước.

Đặc biệt, Chương trình Xuân Quê hương 2026 diễn ra trong bối cảnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước sau 40 năm đổi mới, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, với tầm nhìn và định hướng chiến lược để Việt Nam vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được Đảng và Nhà nước xác định là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc; cùng với đồng bào trong nước tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí ý nghĩa đó, Xuân Quê hương 2026 vừa là dịp bà con kiều bào trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cập nhật thông tin về tình hình đất nước, định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là dịp đồng bào ta ở nước ngoài chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và đề xuất đóng góp trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, kinh doanh, giáo dục-đào tạo và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, đây cũng là không gian kết nối hiệu quả giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao tri thức và mở rộng mạng lưới liên kết quốc tế.

Chúng tôi kỳ vọng rằng Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" sẽ tiếp tục khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “uống nước nhớ nguồn,” củng cố niềm tin, sự gắn bó và đồng hành của gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, để cùng chung tay đóng góp xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc trong trong thời kỳ phát triển mới.

- Theo định hướng Đại hội XIV về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thứ trưởng kỳ vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp như thế nào cho sự phát triển đất nước trong lĩnh vực này thời gian tới?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc triển khai thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Trong đó, đội ngũ trí thức kiều bào với trên 650.000 người, cùng mạng lưới các hội đoàn chuyên gia, trí thức kiều bào (hiện có 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo tại các nước với 2.000 chuyên gia; trên 30 hội chuyên gia, trí thức người Việt tại các địa bàn) đã tham gia, đóng góp, hiến kế rất trách nhiệm vào những lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng nguyên tử, vật lý lượng tử...

Theo định hướng của Đại hội XIV, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính, là con đường tất yếu để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Với thế và lực mới này, tôi tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước trên nhiều phương diện.

Trước hết, kiều bào là “mắt xích” quan trọng trong chuyển giao công nghệ. Với hàng trăm nghìn chuyên gia, trí thức đang sinh sống tại các quốc gia phát triển, đang làm việc cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới, kiều bào có điều kiện nắm bắt và có khả năng đưa các công nghệ tiên tiến về Việt Nam, giúp đất nước rút ngắn khoảng cách công nghệ và tiến tới làm chủ công nghệ lõi.

Hơn nữa, với kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, các chuyên gia kiều bào có thể tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn chính sách, góp phần xây dựng khung pháp lý, mô hình quản trị số và các chiến lược đổi mới sáng tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và xu thế toàn cầu.

Đồng thời, kiều bào còn là nhân tố thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nước. Kiều bào không chỉ mang về nguồn vốn đầu tư mạo hiểm mà còn lan tỏa tư duy quản trị hiện đại và văn hóa khởi nghiệp bền vững, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường, nguồn lực quốc tế.

Đặc biệt, các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia kiều bào giữ vai trò là nhịp cầu quan trọng trong ngoại giao khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; qua đó thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu, đồng thời kết nối Việt Nam với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

Họ cũng là những "đại sứ" uy tín nhất để vận động các tập đoàn đa quốc gia đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, đưa đất nước ta trở thành một điểm đến sáng tạo mới của khu vực.

Có thể nói rằng những định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội XIV, đặc biệt là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã mở ra cơ hội để kiều bào không chỉ là nguồn lực hỗ trợ mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu.

- Nhân dịp Xuân Quê hương năm 2026, thông điệp Thứ trưởng muốn gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần đồng hành, trách nhiệm và đóng góp thiết thực của kiều bào đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là gì?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Trong không khí thiêng liêng của những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, khi kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương sum họp và gặp gỡ tại Chương trình Xuân Quê hương 2026, tôi xin bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm sâu nặng, sự gắn bó bền chặt cùng tinh thần trách nhiệm mà bà con luôn dành cho quê hương, đất nước.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Trong tiến trình đó, sự đồng hành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ ở nguồn lực tri thức, tài chính, kinh nghiệm quản trị, mà còn ở vai trò kết nối Việt Nam với thế giới, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm và tin cậy, một dân tộc hòa hiếu, nhân văn và bản lĩnh kiên cường.

Tôi mong bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó với quê hương; tích cực đóng góp ý kiến, sáng kiến, chuyển giao tri thức, công nghệ; tham gia đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xã hội, nhân văn vì sự phát triển chung của đất nước.

Mọi sự đóng góp đều quý giá vì “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao,” Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, trân trọng và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào yên tâm gắn bó, cống hiến.

Xuân mới là thời khắc của niềm tin và hy vọng. Nhân dịp Tết cổ truyền, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài và gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tin tưởng rằng, với sự chung sức của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Việt Nam sẽ vững bước trên con đường phát triển, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.