Gặp mặt đầu Xuân 2026: Kết nối cộng đồng phu nhân Việt Nam toàn châu Âu, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(Ngày Nay) - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân 2026, buổi Gặp mặt đầu Xuân của Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu được tổ chức vào chiều ngày 6/2/2026 tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành trong nước; đại diện các tổ chức hội đoàn trong và ngoài nước; các nghệ sỹ và các đơn vị đồng hành; các đơn vị đối tác; các hoa hậu trong nước và châu Âu.

Buổi gặp mặt là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình tháng 2/2026 tại Việt Nam của Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu, mang ý nghĩa giao lưu đầu năm, kết nối cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Không chỉ là dịp chúc mừng năm mới và trao đổi định hướng hoạt động năm 2026, chương trình còn là không gian gặp gỡ thân tình giữa các phu nhân Việt Nam tại châu Âu với đại diện các cơ quan trong nước, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông tin về Ngày hội Quảng bá Văn hóa - Ẩm thực và Áo dài Việt Nam - Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 05-06/6/2026 tại Karlovy Vary (Cộng hòa Séc) - một sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô, nhằm quảng bá hình ảnh áo dài, ẩm thực và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời gian trao đổi với báo chí, chia sẻ các hoạt động hướng về quê hương, hoạt động xã hội - thiện nguyện, cũng như tri ân các đơn vị đồng hành trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tháng 2/2026 tại Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu sẽ tham gia và tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, như: Chương trình “Xuân Quê hương” dành cho kiều bào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (08/2/2026); Chương trình thiện nguyện và về nguồn tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang (09–10/2/2026); Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam vào ngày 12/2/2026 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn phu nhân đến từ Ba Lan, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh và các nghệ sĩ trong nước, được truyền hình trực tiếp và khép lại bằng tiệc tất niên chào đón Tết Nguyên đán 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, tôn vinh di sản áo dài, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.