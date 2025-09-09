Phát triển loại protein mới có khả năng đánh dấu tế bào ung thư

(Ngày Nay) - Nhóm nghiên cứu của Đại học Kyoto đã phát triển Crunch - một loại protein có khả năng bám vào tế bào bất thường, giúp đại thực bào nhận diện và tiêu diệt mục tiêu.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Kyoto (Nhật Bản) vừa công bố phát triển thành công một loại protein mới có khả năng đánh dấu tế bào ung thư, từ đó giúp hệ miễn dịch dễ dàng loại bỏ chúng.

Trong cơ thể con người, mỗi ngày có hơn 10 tỷ tế bào hoàn thành chức năng rồi chết đi, sau đó được các tế bào miễn dịch gọi là đại thực bào (macrophage) tiêu hóa và loại bỏ.

Tuy nhiên, khi những tế bào không cần thiết không chết đi mà tích tụ trong cơ thể, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như ung thư và các bệnh tự miễn.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển Crunch (viết tắt của Connector for Removal of Unwanted Cell Habitat - tạm dịch: Đầu mối loại bỏ tế bào không cần thiết), một loại protein có khả năng bám vào tế bào bất thường, giúp đại thực bào nhận diện và tiêu diệt mục tiêu. Bằng cách biến đổi cấu trúc, Crunch có thể nhắm tới nhiều loại tế bào khác nhau.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã tiêm protein Crunch vào cơ thể những con chuột bị ung thư da hoặc mắc bệnh tự miễn. Nhóm nghiên cứu xác nhận rằng các tế bào có hại như tế bào ung thư sẽ hoặc bị ức chế phát triển, hoặc bị giảm số lượng.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người trong vòng ba năm tới, hướng tới ứng dụng thực tế vào thập niên 2030.

Giáo sư Jun Suzuki, chuyên gia sinh học màng tế bào tại Đại học Kyoto, cho biết khác với phương pháp hiện nay - khi tế bào ung thư phải bị tiêu diệt bằng hóa trị hoặc tế bào miễn dịch trước khi bị loại bỏ, protein Crunch có thể “giúp loại bỏ trực tiếp tế bào ung thư khi chúng vẫn còn sống." Ông kỳ vọng phương pháp này sẽ mở ra những phương pháp điều trị ung thư mới.