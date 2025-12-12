Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

(Ngày Nay) - Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp mặt và trao tặng Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp mặt các thầy cô, học sinh tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các kết quả đạt được đã kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp, trọng hiền tài của dân tộc ta, "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"; đồng thời, thực hiện đúng đắn chủ trương sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Ghi nhận các kết quả tiêu biểu ngành Giáo dục đã đạt được trong năm 2025, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trong các cuộc thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, ngành Giáo dục đã có những định hướng mới, không chỉ dự thi ở các ngành khoa học cơ bản mà tập trung nhiều hơn đối với lĩnh vực công nghệ mới, khoa học kỹ thuật. Đây là những lĩnh vực sát sườn, phục vụ sự phát triển của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển chung khoa học công nghệ của thời đại.

Trong các cuộc thi này, dù xuất phát điểm rất thấp, nhưng đến nay, Việt Nam luôn đứng trong top 10 quốc gia đoạt huy chương vàng của thế giới. Không chỉ góp phần nâng vị thế giáo dục mũi nhọn của Việt Nam trên trường quốc tế, thành tích các em đạt được đã góp phần nâng vị thế Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo, sánh vai với các cường quốc năm châu, hiện thực hóa mong muốn và tình cảm sâu sắc của Bác Hồ.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, Phó Chủ tịch nước chia sẻ, hai mục tiêu lớn mà đất nước và ngành Giáo dục đang hướng tới: Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Việt Nam nằm trong top 20 nước của thế giới có nền giáo dục công bằng, hiện đại.

Chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch nước khẳng định, yếu tố con người có vai trò quyết định. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng như Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quốc hội cũng đã ban hành Luật Nhà giáo và sửa đổi nhiều luật liên quan đến giáo dục-đào tạo... nhằm tập trung phát triển nguồn nhân lực cho tương lai.

Trong đó, giáo dục mũi nhọn, giáo dục tài năng là một lĩnh vực rất đặc biệt, đặc thù để tạo ra nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao, phục vụ các lĩnh vực cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Do đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, ngành Giáo dục và các địa phương có định hướng, kế hoạch và đầu tư bài bản, đồng đều, đổi mới cả về tư duy, phương pháp và quy trình đối với giáo dục tài năng; tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mũi nhọn tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, nhà trường, gia đình tạo môi trường để khuyến khích các em yêu thích, say mê học tập, bộc lộ năng khiếu và đam mê nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho học sinh đoạt giải cao ở các kỳ thi để thật sự trở thành những tài năng tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các phụ huynh tiếp tục đồng hành, động viên các con em phát huy tối đa tiềm năng, được sống vui vẻ và hạnh phúc với kết quả có được, tránh áp lực thành tích không cần thiết.

Biểu dương những kết quả, thành tích, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các học sinh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các em có quyền tự tin, tự hào về thành tích của mình; tích cực hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn khác đồng trang lứa có đam mê nghiên cứu, chinh phục các đỉnh cao, từ đó tạo ra lớp trẻ tài năng.

Phó Chủ tịch nước chia sẻ, các em phải biết ơn gia đình, thầy cô và xã hội; nắm bắt xu thế thời đại, có định hướng tương lai vững chắc, không chỉ đoạt giải Olympic mà phải trở thành người thành công trong xã hội. "Quan trọng nhất, các em phải trở thành những người chia sẻ, hợp tác và dẫn dắt. Tri thức càng chia sẻ sẽ càng nhân lên, khi sức mạnh hợp tác sẽ tạo ra sản phẩm tốt cho khoa học và xã hội. Cùng với đó, các em tích cực rèn luyện, có phẩm chất, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội", Phó Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, lời phát biểu của Phó Chủ tịch nước không chỉ là nguồn khích lệ to lớn mà còn là định hướng quan trọng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt sứ mệnh trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, tập trung phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; nỗ lực để đào tạo ra những thế hệ học sinh không chỉ giỏi về tri thức, kỹ năng còn thấm nhuần giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần dân tộc, lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội.

Năm 2025, Việt Nam đã có 7 Đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng số 37 lượt học sinh tham gia. Tất cả các thí sinh đều đoạt giải, mang về cho nước nhà các thành tích xuất sắc, gồm: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.