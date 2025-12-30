Vì sao "Kết nối tri thức với cuộc sống" được chọn là SGK thống nhất toàn quốc?

Thủ tướng: Quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô để tạo ổn định trong bất định (Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đề ra nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế năm 2026.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình vụ Zalo thu thập thông tin người dùng (Ngày Nay) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có giấy mời Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) làm việc về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Thế giới 2025: Khi AI tiến sâu vào ngành công nghiệp và giải trí (Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc, khi công nghệ này không chỉ còn trên màn hình máy tính mà đã len lỏi vào các nhà máy và ngành công nghiệp sáng tạo.

Nốt nhạc vui kết lại một bản nhạc đầy gian nan của điện ảnh Hollywood (Ngày Nay) - Hollywood sắp khép lại năm 2025 bằng doanh thu phòng vé trong dịp Giáng sinh tốt nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Đây được xem là một nốt nhạc vui khép lại một bản nhạc đầy gian nan của ngành công nghiệp điện ảnh năm nay.

Phản ứng của Tổng thống Trump về vụ "UAV Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Putin" (Ngày Nay) - Trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, ông Yury Ushakov cho biết vào ngày 29/12, nhà lãnh đạo Liên bang Nga lại có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

LHQ: Lệnh ngừng bắn Thái Lan-Campuchia tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài (Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/12 đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, coi đây là bước đi tích cực nhằm chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện hướng tới hòa bình lâu dài.

Việt Nam - Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới (Ngày Nay) - Từ ngày 25 – 27/12, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam do ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn Lào là Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa.

Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung thống nhất việc ngừng bắn (Ngày Nay) - Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12/2025, thống nhất việc ngừng bắn.

Phát hiện cơ chế giúp sinh vật “chịu nhiệt” sống sót trong môi trường khắc nghiệt (Ngày Nay) -Tại Tel Aviv, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann của Israel vừa đạt được bước đột phá trong nghiên cứu cho thấy những sinh vật ưa nhiệt độ cực cao (hyperthermophiles) có thể thay đổi hoàn toàn thành phần hóa học của mình tùy theo môi trường sống. Phát hiện này đi ngược lại quan niệm cho rằng các quá trình nền tảng bên trong ribosome là cố định và không thay đổi.