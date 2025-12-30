Liên kết giáo dục tại TP.HCM – Bài 5: “Hồn KDI da AIG”, được cấp phép chưa?

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam dùng nhiều thông tin và lời lẽ hoa mỹ tô điểm cho trang thông tin điện tử, hoàn thiện hồ sơ năng lực khi tham gia liên kết với các trường phổ thông công lập. Thế nhưng, phần lớn các nội dung quan trọng đều thấp thoáng bóng dáng của Công ty Cổ phần Giáo dục KDI?.

Yêu cầu 3 năm nhưng chọn 6 tháng

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 3.500 trường học với khoảng 2,6 triệu học sinh, đạt quy mô lớn nhất cả nước mở ra “thị trường” vô cùng rộng lớn cho các doanh nghiệp, trung tâm liên kết. Vào đầu năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lưu ý: “Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn và tổ chức triển khai chương trình của nhà trường, bảo đảm các điều kiện thực hiện như đội ngũ, cơ sở vật chất...”.

Trong hướng dẫn pháp lý trong liên kết kể từ năm 2023-2024 trở đi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nêu: Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ pháp lý của đối tác có nguyện vọng liên kết tổ chức các hoạt động giáo dục, bao gồm giấy phép các loại còn thời hạn, hồ sơ năng lực, khung chương trình, tài liệu giảng dạy...

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, P.Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM vào cuối tháng 9/2025 thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác thực hiện liên kết tổ chức giảng dạy chương trình nhà trường trong năm học 2025-2026, gồm: STEM, Công dân số, Anh văn với người nước ngoài, Tin học Quốc tế IC3 Spark.

Trường yêu cầu đối tác phải có chức năng hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy (giấy phép hoạt động, quyết định cấp phép...), chương trình giảng dạy được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp phép, phương án tài chính cụ thể, các giấy phép khác theo quy định và không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trường còn yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức giảng dạy liên kết.

Hơn một tháng sau, ngày 6/11/2025, Trường công bố kết quả lựa chọn đối tác cùng dự toán, trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam (Công ty AIG Việt Nam) thực hiện tổ chức giảng dạy hai chương trình là STEM và Công dân số. Dự toán nguồn thu lần lượt gần 417 triệu đồng/năm học và hơn 332 triệu đồng/năm học. Toàn bộ 100% nguồn thu từ hai môn chảy về túi Công ty AIG Việt Nam, theo dự toán?.

Như tiêu chí mà trường công bố, đối tác cung cấp dịch vụ “tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức giảng dạy liên kết”. Thế nhưng, Công ty AIG Việt Nam chỉ mới được thành lập vào ngày 23/5/2025, tính đến ngày công khai đối tác là 6/11/2025 thì tuổi đời doanh nghiệp chỉ vỏn vẹn chưa tròn 6 tháng.

Vậy, doanh nghiệp non trẻ này bằng cách nào đã vượt qua được vòng hồ sơ để tiến vào thẳng “chung kết” và giành thắng lợi, không chỉ một mà nhiều cơ sở giáo dục công lập như vậy?

Giấy phép thế nào?

Trên trang thông tin điện tử, Công ty AIG Việt Nam sử dụng logo của nhiều cơ quan nhà nước để chứng minh mạng lưới khách hàng và đối tác rộng khắp, như: Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương (cũ), Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác trong và ngoài nước. (Như đã trình bày, trang thông tin này hiện không còn truy cập được).

Theo nhiều nguồn tài liệu, Công ty AIG Việt Nam giới thiệu năng lực: “Chương trình được chứng nhận kết quả thẩm định của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) ngày 12/4/2022 khẳng định khung chương trình giáo dục STEM thông qua Không gian sáng chế của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 để triển khai tại các nhà trường phổ thông”.

Công ty AIG Việt Nam chỉ mới được thành lập vào tháng 5/2025 nhưng lại nêu “chương trình được chứng nhận kết quả thẩm định... năm 2022” thì rõ ràng số liệu đã không trùng khớp với nhau. Một nội dung khác, doanh nghiệp này trình bày: “Được sử dụng chương trình giáo dục STEM thông qua Không gian sáng chế của KDI và “Hồ sơ giáo viên giảng dạy: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam được liên danh với Công ty Cổ phần KDI”.

Những mô tả của Công ty AIG Việt Nam lần này phù hợp với Chứng nhận mà bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục KDI ký ban hành, xác nhận: “Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam là đối tác chính thức triển khai chương trình Giáo dục STEM qua Mô hình Không Gian Sáng Chế tại tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh. AIG được toàn quyền sử dụng chương trình và các tài liệu kèm theo như giáo án, bài giảng trực tuyến để tổ chức giảng dạy theo đúng quy định của pháp luật”.

Chứng nhận này có thời hạn 5 năm. Công ty Giáo dục KDI cấp chứng nhận ngày 3/6/2025 - là thời điểm Công ty AIG Việt Nam chỉ mới thành lập được hơn 10 ngày lại càng làm rõ hơn những lờ mờ về mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp kể trên mà bài viết trước phóng viên đã nhắc đến. Hiện, một cổ đông nắm 15% vốn điều lệ của Công ty AIG Việt Nam là Công ty Cổ phần Giáo dục Digiciti và bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc Công ty Giáo dục KDI từng là cổ đông sáng lập Công ty Digiciti.

Công ty Giáo dục KDI được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép “hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính” vào tháng 11/2023. Giáo trình được phép sử dụng gồm: “Sử dụng tài liệu Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo từ lớp 1 đến lớp 5” của Nhà xuất bản Giáo dục và “Chương trình giáo dục STEM qua mô hình không gian sáng chế” của nhiều tác giả, được cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả năm 2022.

Từ những dữ liệu trên có thể thấy, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cấp phép hoạt động lĩnh vực giáo dục và giáo trình tài liệu giảng dạy cho Công ty Giáo dục KDI. Tổng Giám đốc Công ty Giáo dục KDI cấp chứng nhận, cho phép Công ty AIG Việt Nam được toàn quyền sử dụng chương trình và các tài liệu kèm theo để tổ chức giảng dạy.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Ngày Nay qua điện thoại về việc Công ty AIG Việt Nam có được phép hoạt động giáo dục hay không, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Hồ Tấn Minh khẳng định: “không biết công ty AIG” và ông cũng bác bỏ mối quan hệ đối tác, khách hàng giữa Sở và doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý các dịch vụ của Sở cũng không tìm thấy cái tên AIG Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa, Công ty AIG Việt Nam ở thời điểm tham gia đấu thầu liên kết với các trường và đến hiện tại chưa có tên trong danh sách các doanh nghiệp, trung tâm được cấp phép hoạt động lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ hành chính. Có lẽ, đằng sau việc lựa chọn đối tác giảng dạy tại các trường phổ thông còn có lý do nào khác khó nói nên hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực và đội ngũ nhân sự của Công ty AIG Việt Nam mới trót lọt tiến vào “chung kết” và được chọn giảng dạy như vậy?!

Phóng viên đã liên hệ trực tiếp Công ty Giáo dục KDI và đề nghị được trao đổi một số thông tin xoay quanh việc hợp tác nói trên khi pháp lý của Công ty AIG Việt Nam có phần mơ hồ nhưng được thông báo lãnh đạo đi công tác. Nhân viên đã tiếp nhận nội dung và cho biết sẽ báo cáo sự việc, như thế nào sẽ thông tin lại sau.

Công ty AIG Việt Nam được thành lập vào tháng 5/2025, vốn điều lệ 5 tỷ đồng do ông Nguyễn Đức Thi (SN1993) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Ông Nguyễn Đức Thi cũng là cổ đông sáng lập với tỷ lệ góp vốn 100 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2% cổ phần; Công ty Cổ phần Giáo dục Digiciti góp 750 triệu đồng để sở hữu 15% cổ phần; Cổ đông chi phối là Công ty Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế VES với 4,15 tỷ đồng, tương đương 83% vốn điều lệ.

Công ty Giáo dục KDI (thuộc KDI Holdings) được thành lập vào năm 2017 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, trụ sở làm việc của doanh nghiệp nằm trên đường Trần Quý Kiên, P.Cát Lái (Q.2 cũ), TP.HCM. Công ty Giáo dục KDI ban đầu có vốn điều lệ 5,5 tỷ đồng, sau nhiều lần thay đổi tăng vốn lên hơn 59 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm một pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư KD và nhiều cá nhân khác. Đại diện pháp luật hiện là Chủ tịch HĐQT Đặng Anh Mai (SN 1966) và Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986).

Bài 6: “Giáo viên” dạy STEM, Kỹ năng sống được tập huấn... 1 ngày?