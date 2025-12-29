Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 4: Công ty AIG tự cấp chứng nhận cho nhân viên đi dạy trường công

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam (Công ty AIG Việt Nam) xuất hiện giữa thị trường liên kết giáo dục tại TP.HCM với tư cách là một “tân binh”. Nhiều thông tin giới thiệu có cánh được doanh nghiệp này tung ra để hình ảnh và năng lực trở nên đẹp đẽ trong mắt các trường phổ thông, nhưng sự thật thì...

Doanh nghiệp 7 tháng tuổi

Công ty AIG Việt Nam được thành lập vào tháng 5/2025 với ngành nghề kinh doanh chính là “giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: đào tạo các khoá ngắn hạn ngoại ngữ, tin học, văn hoá giao tiếp ứng xử, kỹ năng kinh doanh”. Doanh nghiệp có trụ sở đặt tại số 140 Trương Văn Bang (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức cũ), nay là P.Cát Lái, TP.HCM.

Khoảng 4 tháng sau (9/2025), Công ty AIG Việt Nam thay đổi nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh chính “giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoại khoá; giáo dục STEM; giáo dục Công dân số; giáo dục trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp; đào tạo kỹ năng số; đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học”.

Mặc dù chỉ mới hiện diện trên thị trường giáo dục được vài tháng nhưng doanh nghiệp đã mạnh dạn giới thiệu trên trang thông tin điện tử có tên miền tại https://aigedu.vn/ bằng những lời lẽ như: “AIG Education Việt Nam là đơn vị cung cấp và nhận liên kết chuyển giao giải pháp toàn diện về STEM và Kĩ năng Công dân số, bao gồm tư vấn triển khai, cung cấp học liệu số, đào tạo giáo viên và triển khai vận hành giảng dạy trọn gói.

Chúng tôi mong muốn góp phần kiến tạo một nền giáo dục đổi mới, nơi thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận sớm với tri thức và phương pháp học tập tiên tiến nhất. Thông qua các chương trình đào tạo thực chứng dành cho Trường học, Gia đình và Học sinh, chúng tôi cam kết đồng hành cùng hành trình chuyển mình của Giáo dục Việt Nam. Chương trình đã được triển khai tại hơn 300 trường từ khối 1-12 với hơn 250,000 học sinh tại nhiều tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Long An, Lâm Đồng,…”.

Sau sáp nhập, các trường phổ thông ở những địa phương cũ là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn chuyên môn từ Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM. Từ những tư liệu phóng viên thu thập được cho thấy, Công ty AIG Việt Nam hiện đang hoạt động sôi nổi ở khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ). Năm học 2025-2026, nhiều trường công lập khu vực này có lần đầu tiên thực hiện liên kết với các doanh nghiệp, trung tâm để giảng dạy các môn tự chọn, trong đó có Công ty AIG Việt Nam.

Chẳng hạn như: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (P.Vũng Tàu) và Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (P.Vũng Tàu) đều lựa chọn Công ty AIG Việt Nam làm đối tác giảng dạy hai chương trình là STEM và Công dân số. Tổng dự toán mà doanh nghiệp 7 tháng tuổi này dự kiến nhận được khi kết thúc năm từ ba trường kể trên khoảng hơn 3,8 tỷ đồng (trên tổng số gần 4 tỷ đồng nguồn thu, trung bình khoảng 95% nguồn thu từ hai môn học).

Cấp chứng nhận cho “nhân viên” đi dạy

Công ty AIG Việt Nam ngoài trụ sở chính còn giới thiệu có ba chi nhánh ở tỉnh Bình Dương cũ (khu vực 2), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ (khu vực 3) và tại tỉnh Đồng Nai. Trên các trang tuyển dụng trực tuyến và nhiều hội nhóm việc làm trên mạng xã hội, thông tin doanh nghiệp “chiêu mộ” thêm nhân sự xuất hiện nhiều lần trong những tháng qua.

“AIG Education Việt Nam quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tận tâm trên hành trình đổi mới giáo dục” - là những gì mà Công ty AIG Việt Nam viết trên trang thông tin điện tử của họ; trong đó liệt kê: Trưởng nhóm Kỹ năng Công dân số Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Hữu Long - Giảng viên Trường Đại học mở TP.HCM;

Trưởng nhóm STEM Phạm Thị Quỳnh Anh, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Dạy học Công nghệ, Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; cùng nhiều giáo viên khác được doanh nghiệp này sử dụng hình ảnh để quảng bá danh tiếng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các doanh nghiệp, trung tâm khi tham gia liên kết giảng dạy sẽ gửi hồ sơ năng lực bản giấy để dự thầu tại các trường, trong đó bao gồm: Giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động lĩnh vực giáo dục, kết quả thẩm định chương trình, kế hoạch giảng dạy, phương án tài chính... và thông tin đội ngũ nhân sự sẽ trực tiếp làm “giáo viên” tại các cơ sở công lập.

Danh sách nhân sự mà các doanh nghiệp gửi đi thường có hai người, một giáo viên chính và một trợ giảng cho từng môn. Một trong những tài liệu mà phóng viên thu thập được cho thấy, Công ty AIG Việt Nam cử nhân sự đi dạy như sau: Bà A (đã đổi tên - PV) tốt nghiệp một trường đại học ở miền Trung, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học Sư phạm cấp; Bà B (đã đổi tên – PV) tốt nghiệp cử nhân giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Đáng chú ý, cả hai nhân sự này đều được Công ty AIG Việt Nam cấp chứng nhận “đã hoàn thành chương trình đào tạo phương pháp giáo dục STEM thông qua không gian sáng chế”. Phó Tổng Giám đốc Công ty AIG Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hà thay mặt Tổng Giám đốc ký ban hành. Hồ sơ nhân sự đính kèm thêm sơ yếu lý lịch và một số giấy tờ khác. Và như thế, hồ sơ năng lực của Công ty AIG Việt Nam được duyệt, thông qua.

Công ty AIG Việt Nam có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do ông Nguyễn Đức Thi (SN1993) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Ông Nguyễn Đức Thi cũng là cổ đông sáng lập với tỷ lệ góp vốn 100 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2% cổ phần; Công ty Cổ phần Giáo dục Digiciti góp 750 triệu đồng để sở hữu 15% cổ phần; Cổ đông toàn quyền chi phối là Công ty Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế VES với 4,15 tỷ đồng, tương đương 83% vốn điều lệ.

Những thông tin liên quan cho thấy, Công ty AIG Việt Nam có sợi dây liên kết với Công ty Cổ phần Giáo dục KDI. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục KDI từng là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Giáo dục Digiciti và nhiều giấy trắng mực đen khác đều trỏ về KDI.

Những thắc mắc về cơ sở pháp lý, nội dung chương trình cũng như đội ngũ nhân sự như thế nào để đảm bảo đúng quy định đã được phóng viên chuyển tới Công ty AIG Việt Nam nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía doanh nghiệp. Thay vào đó, trang thông tin điện tử của công ty này hiện không thể truy cập được.

Giáo dục có bị thương mại hoá?

Vừa qua, Ngày Nay thực hiện loạt bài viết về “Liên kết giáo dục tại TP.HCM”, phản ánh thực trạng các trường công lập tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, trung tâm để đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy các môn tự chọn, như: Kỹ năng sống, Giáo dục STEM, Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học; Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học chuẩn quốc tế...

Không thể phủ nhận hoàn toàn những lợi ích mà các môn kỹ năng mang lại cho học sinh nhưng thực tế triển khai liên kết giảng dạy hiện nay vấp phải nhiều bất cập, phàn nàn và lo ngại từ phụ huynh. Các chương trình liên kết được tổ chức dày đặc, thời khoá biểu sắp xếp không hợp lý, chi phí giáo dục vượt quá khả năng và sức chịu đựng của kinh tế gia đình...

Vừa qua, thực hiện công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri của Hà Nội tỉnh Hưng Yên. Trước phản ánh về tình trạng một số Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy các môn Tiếng Anh, AI và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 3.500 trường học với khoảng 2,6 triệu học sinh. Ngành giáo dục thành phố có quy mô lớn nhất cả nước và doanh nghiệp liên kết với các trường phổ thông công lập có “thị trường” hàng triệu học sinh, thúc đẩy mô hình liên kết nở rộ trong năm học 2025-2026 này và những năm trước đó. Các trường công lập ký kết hợp tác cùng lúc với nhiều doanh nghiệp, trung tâm bên ngoài trường để tổ chức giảng dạy, có thể kể đến một số đơn vị như:

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Rồng Việt dạy Kỹ năng sống (học phí 92.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Giáo dục Sài Gòn dạy môn STEM (học phí 90.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty Cổ phần Giáo dục GELA được chọn giảng dạy các môn: tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài (học phí 172.500 đồng/học sinh/tháng) và Tiếng Anh toán khoa (học phí 550.000 đồng/học sinh/tháng); Công ty TNHH tư vấn và Đào tạo Đại Dương dạy Tin học IC3 (số tiền 150.000 đồng/tháng, khối 3-4)...

Nguồn thu được nhà trường và đối tác phân chia theo tỷ lệ phần trăm hoặc ấn định con số trên tiết học thực tế, theo thoả thuận trong hợp đồng. Và nhìn vào nguồn thu khổng lồ sẽ chảy từ túi phụ huynh sang tài khoản các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, dư luận không khỏi hoài nghi?.

Bài 5: “Hồn KDI da AIG”, được cấp phép chưa?