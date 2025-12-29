10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Ôi Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳn định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai dân tộc

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời là Nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập

Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới giáo dục thông qua nhiều chủ trương và quyết sách quan trọng Ngoài Nghị quyết số 71-NQ/TW, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về giáo dục và đào tạo. Đó là quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ý kiến của một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận, thống nhất chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (tùy theo điều kiện từng địa phương); Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới.

Những chủ trương này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với giáo dục và đào tạo, là cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội, Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa và triển khai thực hiện.

Đột phá về xây dựng thể chế giáo dục

Năm 2025 được coi là một năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của Bộ GDĐT. Lần đầu tiên trong một năm 4 dự án Luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Bên cạnh các văn bản luật, nghị quyết, năm 2025, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 60 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Nhiều chính sách mới được ban hành, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, thể chế giáo dục không chỉ tiếp tục hoàn thiện mà còn bám sát thực tiễn, tạo động lực cho giáo dục và đào tạo phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I nhiệm kì 2025 - 2030

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ I, nhiệm kì 2025 - 2030 được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng vững mạnh. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kì 2025 - 2030.

Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện, hoạt động quan trọng, ý nghĩa

Lễ kỉ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục được tổ chức cùng với Lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 là một sự kiện đặc biệt chưa từng có khi có sự tham dự của đông đủ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; của khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo đang học tập, giảng dạy tại trên 50.000 cơ sở giáo dục trên cả nước. Đây không chỉ là dịp ôn lại những thành tựu đáng tự hào của ngành Giáo dục trong suốt 80 năm kiến tạo đất nước, mà còn là dịp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn xã hội đối với sự nghiệp “trồng người”.

Năm 2025, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2020- 2025) được tổ chức cùng với Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại hội không chỉ là dịp để tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, khát vọng, ý chí vươn lên của mỗi thầy, cô giáo, của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục và mỗi học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Năm 2025, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.

Cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT gồm 18 đơn vị, giảm 1 Tổng cục thành Cục; giảm 6 Vụ. Bộ GD&ĐT cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận chức năng quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sắp xếp cơ quan Thanh tra thuộc Bộ về Thanh tra Chính phủ. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 Nghị định và 6 Thông tư về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp (trong đó, Bộ GD&ĐT phân cấp, phân quyền cho địa phương là 87/181 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 46,5%); thành lập 6 đoàn kiểm tra và ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn; tổ chức tập huấn trực tuyến cho 50.000 cán bộ cấp xã, hiệu trưởng trường phổ thông ở 3.343 điểm cầu.

Hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành một chu trình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được nhiều kết quả cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều yếu tố khác biệt, “phi truyền thống”, đòi hỏi sự thích ứng mạnh mẽ, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học. Sách giáo khoa được chuyển hóa từ “gói kiến thức” sang học liệu mở, giúp giáo viên dẫn dắt học sinh phát triển năng lực.

Năm 2025 cũng là năm Bộ GD&ĐT bắt tay vào triển khai thực hiện chủ trương dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học 2026- 2027 và tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh theo Nghị quyết 71- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với việc ban hành Chỉ thị từ sớm, ban hành Công điện, năm 2025 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị cho Kì thi tốt nghiệp THPT. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, Thủ tướng đánh giá Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tính chuyên nghiệp.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng tự hào

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kì thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong lần đầu tiên “xuất quân”, tất cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự. Ngoài ra, học sinh Việt Nam còn đạt kết quả nổi bật tại nhiều kì thi khác như: Olympic Toán học quốc tế lần thứ 2 tại Turkmenistan; Olympic Vật lí Châu Âu lần thứ IX tại Bungari; Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev; Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Beruni; Olympic Trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc.

Giáo dục đại học có sự bứt phá, nâng cao vị thế quốc gia

Năm 2025, Bộ GD&ĐT đã trình và triển khai nhiều đề án trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các cơ sở giáo dục đại học đã chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng, hệ thống hóa các chuẩn đào tạo chương trình trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0, đường sắt tốc độ cao và các ngành công nghệ chiến lược khác.

Giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 tăng 10,5%. Điểm chuẩn các ngành sư phạm đào tạo giáo viên, nhóm ngành công nghệ chiến lược, khoa học kĩ thuật, đào tạo bán dẫn tăng cao thể hiện niềm tin xã hội và sức hấp dẫn trở lại của ngành sư phạm và khối ngành khoa học kĩ thuật.

Chuyển đổi số trong giáo dục, thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Năm 2025, hoạt động chuyển đổi số của ngành Giáo dục tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống đăng kí thi và tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Trong năm 2025, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được cấp văn bằng số và đã hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VneID.